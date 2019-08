Aftenbladets gufs fra fortiden

Holdningsarbeidet som NFF har gjort de siste åra er ekstremt viktig for å få alle til å føle seg velkomne, uansett legning, hudfarge, religion eller kjønn. Da er det forstemmende at Stavanger Aftenblad setter dette arbeidet flere tiår tilbake.

Sauser inn gammelt intervju

I det som i utgangspunktet skulle være en gladsak om at NFF Rogaland oppfordrer fotballklubbene i distriktet til å delta i årets Pride-parade under Stavanger på skeivå, presterer avisa å sause inn et gammelt intervju med en lesbisk kvinne fra en helt annen setting. Aftenbladet mener åpenbart at det er viktigere å konfrontere lokale fotballklubbledere med denne kvinnens motstand mot Pride-konseptet enn å berømme fotballklubbene som endelig er på banen for å vise at de tar arbeidet mot homohets på alvor.

Det er fortsatt ingen aktive fotballspillere på øverste nivå som har stått fram som homofil, verken i Norge eller Europa. Man kan spekulere i hvorfor det er slik, men når vi vet at rundt 5-10 prosent av befolkningen er homo, vil det være rart om ikke det samme gjelder for dem som spiller fotball. I mange fotballgarderober sitter tenåringsgutter som på grunn av frykt for hets og utestenging ikke våger å leve ut sin egen identitet fordi de er homofile. Det ender med at de slutter før de når a-laget. Frem til for noen få år siden har dette vært et tabutema som fotballen nærmest har nektet å snakke om. For 15 år siden sa en fotballdirektør at «vi behandler det problemet når det oppstår» om muligheten for at en spiller på a-laget står frem som homo. Noen år senere sa en fremtredende fotballtrener i Norge at han ville mislikt å sitte ved siden av en homo i garderoben. Norges beste keeper ble utsatt for homohets fra tribunen for ti år siden. Utviklingen har imidlertid gått i riktig retning og i dag slås det ned på hets om seksuell legning, enten det er på banen eller på tribunen.

NFF er nå forbilledlig på saken og synliggjør tydelig at de tar dette på alvor. Fotballens representasjon i Pride handler om dette.

Dermed gjør fotballen det samme som statsministeren, skoleverket, politiet, Forsvaret og til og med Kirken. De markerer at det er lov å være glad i noen av samme kjønn og at ingen skal oppleve hets og utestenging på grunn av dette. Fotball skal være for alle.

Tverrpolitisk og upolitisk

I år markeres det at det er 50 år siden Gay Pride med tilhørende parade oppstod. Det er foreningen Fri som arrangerer paraden under Stavanger på skeivå, men Pride er eldre enn arrangøren. Paraden er både tverrpolitisk og upolitisk. Her er hele spekteret av politiske partier og samfunnslag representert, uten at man på noen måte er enige om alt verken arrangøren eller andre mener. Det handler om menneskerettigheter, på samme måte som kampen mot rasisme.

Jeg er ikke medlem i Fri, men kommer likevel til å delta i paraden. Kampen mot homofobi og hets i fotballmiljøet har vært svært viktig for meg, og jeg skal derfor gå med NFF Rogaland, under mottoet «Fotball for alle». Der synes jeg Sporten i Aftenbladet også burde gå.