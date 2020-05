Ikke sett kulturlivet opp mot hverandre!

DEBATT: Jan Zahl fyrer av en bredside mot kulturminister Abid Raja i Aftenbladet 30. april. Meningene om Rajas innsats som kulturminister er forskjellige, og jeg skal la det ligge her.

Terje Rønnevik Stavanger

Derimot levere Zahl et sleivspark som ikke kan stå uimotsagt. Zahl skriver: «Offentleg finansierte kulturinstitusjonar har i koronatida framfor alt utmerka seg ved å bli heilt stille og permittera folk – mens dei små, private utan offentleg finanisering har tenkt og handla nytt.»

Beskrivelsen stemmer ikke

Jeg vet ikke hvilken agenda Zahl har her, men beskrivelsen hans stemmer ikke med virkeligheten. Lokale eksempler: Rogaland Teater stiller både med digitale forestillinger og med live teater utendørs, Stavanger Symfoniorkester som har spilt i hagen ved sykehjem i tillegg til å ha digitale tilbud og Stavanger museum som har arrangementer bl.a. på Facebook. Og i all beskjedenhet, siden jeg er styreleder, nevner jeg at Opera Rogaland straks kommer med vårt digitale bidrag som blir litt mer enn bare en konsert.

Arbeide sammen

Heldigvis er det altså slik at det tenkes og handles nytt så å si i hele kulturlivet, enten det er offentlig eller privat finansiert. Det vi framfor alt må unngå i en vanskelig tid, er å skape motsetninger mellom ulike deler av denne viktige bransjen, slik jeg synes Zahl tenderer til. Alle aktører, fra de små til de store, fortjener å bli verdsatt for det de er. Det viktigste nå er å arbeide sammen for å bringe hele det norske kulturliv velberget gjennom krisen.