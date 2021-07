Eiendomsskatten rammer urettferdig og usosialt

DEBATT: Er det rettferdig og rett at kommunen krever over 23.000 kroner i eiendomsskatt for en bolig i Stavanger?

«Det er ikke slik at skatten gjenspeiler den enkelte husstands kostnad i forhold til utgiftene kommunen har på den enkelte husstand», skriver Tor Torkelsen. Foto: Fredrik Refvem

Tor Torkelsen Stavanger

Tidligere var det visst slik at eiendomsskatten var øremerket infrastruktur som vei, vann og kloakk. Men nå er det bare en skatt politikere kan innføre for å bedre kommuneøkonomien.

Eiendomsskatten rammer urettferdig og usosialt. Det er ikke slik at skatten gjenspeiler den enkelte husstands kostnad i forhold til utgiftene kommunen har på den enkelte husstand. Skatten blir ikke beregnet ut fra hvor mange som bor i boligen, men boligens størrelse, verdi og beliggenhet. Mange enslige og pensjonistpar kan sitte med et stort og verdifullt hus, men koster kommunen mye mindre i drift enn et lite hus med mange beboere. Eiendomsskatten rammer urettferdig og skjevt, for den står ikke i forhold til inntekten til den enkelte som eier boligen.

På toppen av andre avgifter

Alle som bor i Norge, må ha et tak over hodet (en bolig) for å kunne bo i dette klimaet. Allikevel innfører en rekke kommuner denne skatten på toppen av andre skatter/avgifter og kommunale avgifter til vann, kloakk, renovasjon og feiing.

Helge André Njåstad skriver i Aftenbladet 23. juli at Frp vil sette et tak på eiendomsskatten på kr 3000 eller fjerne den helt. Siden det snart er valg, ønsker jeg å utfordre alle politiske partier i Stavanger til å svare på følgende spørsmål: Er det rettferdig og rett at kommunen krever over kr 23.000 i eiendomsskatt for en bolig i Stavanger?

Bør det settes et tak?

Bør det settes et tak på eiendomsskatten, eller bør den avskaffes helt?

Hva er det som gjør at mange kommuner ikke har eiendomsskatt som f.eks. Sola og Sandnes. Drives disse kommuner mer effektivt enn Stavanger?

