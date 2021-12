Det er ikke rom i herberget

DEBATT: Og det skjedde i de dager at det gikk et bud fra Utlendingsdirektoratet (UDI) at flyktning- og asylmottaket på Hå skulle stenges.

«Det var noen hjelpere der som ønsket at Amalie og barna skulle innskrives i regionen. Til og med ordføreren var positiv til å skaffe dem tak over hodet, hvis bare UDI sendte en søknad», skriver Heidi Bjerga.

Debattinnlegg

Heidi Bjerga Sandnes SV

Dette var første varsel i den tid regjeringen Solberg styrte landet. Og alle måtte pakke, for de skulle sendes til hvert sitt sted i det ganske land.

Også «Amalie» måtte pakke, til seg selv og sine to barn, for det var ikke rom for dem i herberget. Det var noen hjelpere der som ønsket at Amalie og barna skulle innskrives i regionen. Til og med ordføreren var positiv til å skaffe dem tak over hodet, hvis bare UDI sendte en søknad.

Men UDI sa at den plassen var ikke for «Amalie», hennes førstefødte og hans søster, selv om barnas far «Fred» bor nettopp der. Og barna er født og innskrevet i manntallet der.

Knust hjerte

Uten å spørre far om dette, ble hans barn sendt til et helt annet sted i landet, mange timers reise fra hans bosted og arbeidsplass. «Freds» hjerte ble knust.

Det er noen hjelpere som mener at «Amalie» og hennes førstefødte og hans søster må få lov å bo der far bor i landet, og som stiller spørsmål til justisministeren for landshøvdingen fra Ap som nå styrer landet, og som også hjelper til med formelle ord til dem det måtte angå.

Men UDI forkynner at dette ikke vil være mulig, fordi UDI vil sende «Amalie» til et annet land. Men i det landet er det krig og ufred. Ingen skal sendes til dette landet nå har den nye landshøvdingen bestemt.

Da steg et jubelrop, og alle håpet at «Amalie» og hennes førstefødte og hans søster nå kunne innskrives der far til barna bor.

Men UDI er ikke enig med Amalie, «Fred» og deres hjelpere. UDI som stengte flyktning- og asylmottaket i Hå, har gjenåpnet herberget. Men det er ikke rom i herberget for «Amalie» og hennes to små verken der eller der «Fred» bor.

Alle som hørte det som er sagt av hjelperne, undrer seg over det de har blitt fortalt.

Norge 2021

De kan ikke forstå at UDI ikke vil innskrive «Amalie» i manntallet der «Fred» bor nå i denne julehøytiden, slik at både far og mor kan ta vare på barn sammen.

Å dette skjedde i Norge i 2021.