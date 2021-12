Teateranmeldelse fra mannen i gata

DEBATT: Min umiddelbare tanke etter å ha sett Rogalands Teaters oppsetning «Kunsten å rane en bank»: En firer kan ikke få seile gjennom sånn uten videre.

«Aftenbladets anmelder må ha glemt å ta av seg de realistiske brillene. For dette er en farse av ypperste klasse og humor fra øverste hylle», skriver Jonas Topnes Jørgensen. Fra venstre Espen Reboli Bjerke og Svein Solenes.

Jonas Topnes Jørgensen Stavanger

2. desember trillet anmelderen i Aftenbladet en firer på terningen for stykket, Som stampublikum på teateret og selverklært «mannen på gata», føler jeg at jeg står ved min rett til å fortelle min mening. Så her, mine damer og herrer, kommer anmeldelsen av «Kunsten å rane en bank» fra mannen på gata.

Jeg hadde lest anmeldelsen på forhånd, og selv om jeg ikke pleier å lytte for godt til én enkeltpersons mening, klarte jeg likevel ikke å lirke bort tanken om at jeg kanskje kom til å bli skuffet. Dette var et stykke jeg hadde store forventninger til (vi snakker tross alt en West End-produksjon!), men de dalte noe etter å ha sett terningkastet.

På scenen var en bukett av høykvalitets skuespillere med rå timing, komikk til de grader, og et samspill ut av en annen verden.

Sterkt uenig

Forstå meg rett; kunst oppfattes ulikt og er derfor en av verdens hardeste bransjer å bevege seg inn i. Derfor respekterer jeg fireren til det fulle og hele, samtidig som jeg er sterkt uenig. 16. desember, til tross for snaue 50 publikummere og to seter mellom hver av oss, har både jeg og 49 andre fått slite ut magemuskler og smilebånd i 150 minutter.

... og de 150 minuttene gikk fort! Jeg har ledd, ledd, ledd og ledd enda mer. På scenen var en bukett av høykvalitets skuespillere med rå timing, komikk til de grader, og et samspill ut av en annen verden. Ofte finner jeg én favorittkarakter i ethvert stykke, men uansett hvor mye jeg leter her, så klarer jeg ikke å si at den ene var bedre enn den andre. Likevel må Svein Solenes trekkes frem der han i en scene slåss mot seg selv i tre ulike roller. Hatten tas av og det bøyes i støvet. For guri, det er litt av en komikk-kunst å ha en slik timing og få hele salen til å le fra A til Å. Det gjorde vi. Vi lo, og vi lo. På akkurat de riktige tidspunktene, og det er takket være et helt sinnsykt godt arbeid av Rogaland Teater, skuespillerne og alle medvirkende. Applaus.

Som sagt oppfattes kunst ulikt. Etter første replikk skjønte jeg at her måtte alt av realistiske briller av. Som publikum i dette stykket må man bare tillate seg selv å rives med, for ja, det er gøy med overdreven humor. Det er gøy både første, andre og tiende gang skuespillerne krabber når noen sier: «Krabb!» (som forøvrig er navnet på den ene karakteren). Min konklusjon? Aftenbladets anmelder må ha glemt å ta av seg de realistiske brillene. For dette er en farse av ypperste klasse og humor fra øverste hylle.

Jeg triller en sekser

Noen velvalgte ord til slutt: Ta på de kritiske brillene når du leser kunst-anmeldelser med uheldige terningkast, og gå på teateret. Jeg triller min terning, og den har visst seksere på alle sidene, så her kan jeg ikke gjøre noe annet enn å trille en sekser!

