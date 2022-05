Akademikere tenner ikke på klimaskepsis og billig pappvin

DEBATT: For meg som liberalist henger påstanden om at typiske Frp-ere blir diskriminert og utstøtt i akademia, ikke på greip. Det er ikke dette som er bakgrunnen for Frps mangel på representasjon.

Tror Frp at de kan friste velutdannede mennesker med å tilby klimaskepsis og billig pappvin?

Knut-Eirik Baade Haslum

Dette er for øvrig en merkelig påstand. For å bli en forsker, må du ha mange års høyere utdanning. Det vil si at eventuelle forskere som stemmer Frp, også har dette. Akademikere stemmer i svært liten grad på Frp. Faktisk er det ikke noe parti som i like stor grad baserer seg på velgere med lav utdanning, ifølge SSB.

Av de med kort utdanning stemmer kun fem prosent på Frp. Fire prosent av de med høyere utdanning stemmer på partiet. En forsker har ofte enda mer utdanning enn mastergraden vi gjerne tenker på med ‘lang’ høyere utdanning, og det er å forvente at oppslutningen om Frp ikke er høy i denne gruppen. At det bare er to prosent av forskerne som stemmer Frp, synes dermed ikke som spesielt lavt – det er akkurat som forventet.

Holdninger kan ødelegge

Jeg har selv vært ensom liberalist i forskermiljøer. I mitt tilfelle var det skoleforskning – generelt sett på som ganske rød. Vi respekterte hverandre, og hadde mange interessante og dannede diskusjoner over kaffekopper oppe i Abel-bygget på Blindern, og jeg kjenner meg ikke igjen i at kun venstreorienterte tas godt imot der.

Selv er jeg glad i liberalistisk frihet, men respekterer at sosialister har et annet utgangspunkt for drømmesamfunnet sitt. Folk er verken hjernevasket eller onde fordi de stemmer til venstre, men ser du Frp-velgere i kommentarfeltene, er det slike holdninger du finner. Hvis noen blir utstøtt på campus, handler det nok mer om holdninger til meningsmotstandere enn politisk ståsted. Å spille kanselleringskortet når den egentlige årsaken er drittsekkfakter, er det eldste trikset i boken.

Forskere er gjerne reflekterte og vitenskapstro mennesker, som har holdt ut svært teoritunge utdanningsløp. Hvorfor skulle de ønske å stemme på noe så lite intelligent som fremmedfrykt? Tror Frp at de kan friste velutdannede mennesker med å tilby klimaskepsis og billig pappvin? Eller ved å stikke hodet i sanden og skrike «woke, woke, identitetspolitikk» hver gang det kommer en interessant samfunnsdebatt initiert av venstresiden?

Null appell

Frp har aldri vært et reelt alternativ for min del, verken før eller etter at jeg ble aktiv i Liberalistene. Samtlige valgomater ved sist valg hadde Venstre som mitt soleklare førstevalg blant de større partiene. MDG knivet med Frp om tredjeplassene. Appellen deres til akademikere fremstår som tilnærmet null, gjennom valg av kampsaker og slagordet ‘for folk flest’. Det er tydelig at de prioriterer mennesker med lav utdanning.

Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å riste på hodet over diskusjonen. Her er det faktisk Frp som må klare å klubbe gjennom en politikk som taler til høyt utdannede mennesker, dersom de ønsker å ha dem med på laget. Å late som at dette skulle være akademias feil, er total skivebom.

