UiS skal være et åpent universitet med stor takhøyde

DEBATT: Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimaendringer er en akutt og global krise. Samtidig skal Universitetet i Stavanger (UiS) være et åpent universitet, hvor det er høyt under taket og hvor ulike meninger brytes gjennom argumenter og diskusjon

Akademias naturlige tilstand er tvil, ikke skråsikkerhet. Det betyr ikke at alle synspunkter har like stor verdi, men at det er de beste argumentene som skal vinne frem.

Rune Dahl Fitjar Prorektor for innovasjon og samfunn Universitetet i Stavanger

I Stavanger Aftenblad 2.11 kritiserer fem UiS-ansatte to arrangementer avholdt ved universitetet som motsier veletablert vitenskap om klimakrisen. De viser til et møte arrangert av de såkalte Klimarealistene, hvor rektor deltok for å presentere sine motforestillinger mot deres budskap, samt til en debatt med Bjørn Lomborg, som er skeptisk til klimatiltak, arrangert av Handelshøgskolen ved UiS.

Det er forskjell på disse arrangementene. UiS var for eksempel ikke arrangør av det første arrangementet, men lånte ut lokaler til Klimarealistene på ordinære vilkår. Et av våre fakulteter arrangerte den andre debatten, som også hadde en tydelig motstemme på programmet i miljø-økonomen Bård Harstad.

Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimaendringer er en akutt og global krise. Derfor har vi satt grønn omstilling i sentrum for universitetets strategi for 2030. Det skal gjennomsyre vår forskning, våre utdanninger og vårt innovasjonsarbeid i årene fremover.

Samtidig skal UiS være et åpent universitet, hvor det er høyt under taket og hvor ulike meninger brytes gjennom argumenter og diskusjon. Akademias naturlige tilstand er tvil, ikke skråsikkerhet. Det betyr ikke at alle synspunkter har like stor verdi, men at det er de beste argumentene som skal vinne frem.

I en tid hvor tilliten til vitenskapelig kunnskap er under press i deler av befolkningen, er ikke løsningen scenenekt og utestenging. I stedet må vi møte innvendinger med kunnskap og dokumentasjon. Å stille opp i diskusjoner og argumentere mot uriktige påstander, er nettopp å gjøre noe for å bidra til å forbedre den offentlige samtalen.

Det betyr ikke at alle har rett til å bruke av universitetets ressurser eller de ansattes tid. Vi legger til grunn at våre fagmiljøer etterstreber kvalitet og et høyt vitenskapelig nivå på sine arrangementer. Men UiS-ledelsen kan ikke sette seg til doms over hvilke arrangementer som har vitenskapelig verdi og hvilke som ikke har det. I så fall åpner vi dørene for at politiske hensyn vil styre den vitenskapelige aktiviteten også i andre sammenhenger. Da taper både vitenskapen og demokratiet.

