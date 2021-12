Hva Ap sier før valg, og hva de gjør etter valg

DEBATT: Ap har nå kommet i posisjon både nasjonalt og lokalt her i Stavanger. Valgkampen begge steder handlet i stor grad om at svartmaling av innsatsen til det forrige flertallet, og et gjentagende mantra om «kamp mot økte forskjeller».

«Når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal «ta Norge i en helt ny retning», så skjer det med at de flytter på 1 prosent av pengene i statsbudsjettet», skriver John Peter Hernes.

John Peter Hernes Kommunestyrerepresentant i Stavanger (H)

Det er interessant å se hvordan partiet har valgt å bruke ressursene i de snart to årene Ap har styrt i Stavanger, og hvordan den nye regjeringen Jonas Gahr Støre har valgt å prioritere i sitt første budsjettfremlegg. Det du gjør er viktigere enn det du sier.

Framstilt som en «versting»

I Stavanger var kampen mot «fattigdom» og ikke minst barnefattigdom en rød tråd i argumentasjonen. Byen vår ble forsøkt fremstilt som en «versting», selv om våre fattigdomsutfordringer heldigvis er mindre enn i mange byer Ap har styrt i en årrekke. Men, uansett, da Ap, SV og co. var i opposisjon hadde de i sine budsjettforslag lagt inn 10 millioner ekstra i året til bekjempelse av barnefattigdom.

Hva skjedde så etter valget? Posten til bekjempelse av barnefattigdom ble ikke økt. Den ble ikke opprettholdt eller redusert litt. Den ble strøket. Null. Ingenting.

Svaret fra Ap er at de isteden har innført gratis SFO for alle i første klasse. Men det er jo det motsatte av bekjempelse av barnefattigdom. For det første var der allerede nasjonale ordninger for at lav inntekt ikke skulle stå i veien for å la barna gå i SFO. Det betyr at mesteparten av de 40 millionene Stavanger kommune skal bruke på ett års gratis SFO, ikke er støtte til dem med lav inntekt, men tvert imot til dem med normal og gjerne høy inntekt. Konkret bruker man langt flere kommunale kroner på de 10 prosent SFO-foreldrene med høyest inntekt enn man bruker på de 10 prosent SFO-foreldrene som sliter mest med økonomien. Hyggelig for dem som nyter godt av det, men ikke akkurat noen kamp mot barnefattigdom.

Flytter 1 prosent av pengene

Nasjonalt ser man noe av den samme forskjellen på hva man sier før valget, og hva man faktisk prioriterer å bruke pengene på etter valget. Når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal «ta Norge i en helt ny retning», så skjer det med at de flytter på 1 prosent av pengene i statsbudsjettet.

Hva er det så de prioriterer de store pengene til? Den absolutt største utgiftsposten er tre milliarder til lettelser i elavgiftene. Og nok en gang skal Ap gi mest til dem som har mest. For eieren av Norges største bolig på 2350 kvadratmeter, får kjapt 15.000 kroner mer å rutte med i året bare for strømregningen for huset. I tillegg kommer selvsagt redusert strømregning på hyttene ved sjøen og på fjellet. Det blir heller ikke småpenger. Sikkert hyggelig for ham, om han merker noen tusenlapper ekstra i måneden. For «vanlige» folk med en gjennomsnittsbolig, så snakker vi visst om 750 kroner spart i året. De med dårlig råd, har også minst boliger. Så for dem som har minst, så vil redusert elavgift kanskje utgjøre 1/100 del av det eieren av Norge største bolig får.

Gir til dem som har mest

Etter alt snakket om kamp mot «økte forskjeller» og «vanlige folks tur» så går altså regjeringen Støres største budsjettgrep ut på å gi mest penger til dem som har mest penger og størst forbruk. Også etter forliket med SV er dette budsjettets største utgiftspost. Etter alle slagordene om hvem det er sin tur, viser de virkelige prioriteringene og det politiske håndverket seg å gi helt andre utslag.