Kan Harald Hårfagre ha trukket skip fra Gandsfjorden?

Kan Harald Hårfagres skip ha blitt trukket fra Gandsfjorden til Hafrsfjord – over land? Det er ikke usannsynlig.

Guttorm Sindre, Halfdan Svarte og hans sønn, Harald Hårfagre.

Debattinnlegg

Edvard Eikill Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Verdenshistorien er full av beretninger om de store hærførerne som la under seg land og folk. Kan det tenkes at Harald hadde fått en hærførerevne i vuggegave? Han så jo ikke for seg noe stort rike som skulle knekkes, men det han kjente av sitt eget land skulle kunne erobres… Det han så som sin oppgave, fullførte han, ved hjelp av evnen til å lede en hær i krig. Planlegge, forberede, ta styringen, overbevise sine menn om å følge seg og seire, være den overbevisende strategen som er den som vinner?

Sagaene sier jo ikke dette tydelig, men etter Hafrsfjordslaget kan det virkelig se slik ut. Det heter ofte «Harald fekk sigr» og «Harald lá fyrir» – Harald fikk seier, Harald lå klar til kamp.

Det er gjort grundige arkeologiske utgravinger på Gausel, hvor det er godtgjort at her måtte det ha residert en mektig høvding, med stort rom til alle sider. Og unge kong Harald kan ha vunnet ham som sin venn og medkjemper, så jeg kan tenke meg at Gauselhøvdingen var sterkt med i denne striden. Han kan ha vært av Hordakåreætten, med agg til kong Eirik i nord og sittende Solahøvding i sør, begge kunne beseires og overgi eiendommene sine til seierherren. Sagaene forteller at Harald fant seg nyttige venner, og om han fikk med seg en tenkt stormann på Gausel, ville det være svært gunstig.

Og så kunne kong Harald få nyte godt av alt Gausel kunne bidra med. Han kunne seilt sine skip inn fjorden til Hinna, der Gausel kan ha stilt opp med alt som kunne slepe og dra, og på gode lunner, ved hjelp av treller, okser og hester, ble alle kongens skip flyttet fra Hinna til Grannes, fra Gandsfjord til Hafrsfjord. Da det grydde av dag, lå kong Haralds skipshær klar til kamp i Hafrsfjord.

Det kan ikke være tvil om at kong Haralds speidere hadde fått vite om hva fiendene forberedte seg til. Han, strategen, kom dem så vellykket i forkjøpet.

Snorre sier det slik at hele hæren av Haralds motstandere møttes nord for Jæren, og la inn til Hafrsfjord. Innløpet vestfra til Hafrsfjord er trangt. Sundet er ikke dypt, og spisse steiner, som kan rive stygt i skipsbord, ligger på lur. Disse steinene har fått navn av bukker, med horn, hafr som det heter på det gamle målet. Derfor navnet Hafrsfjord. Skippere vil svært gjerne ha en kjentmann ved siden sin ved innløp. Men det kan ikke gå raskt å føre en rettelig stor drake inn i fjorden, der det er så umåtelig god plass.

«Þar lå fyrir Harald konungr með her sin» – der lå Harald klar til kamp med sin hær.

Hvordan hadde fienden organisert seg? De var mange, de kom fra alle kanter, hadde de noen felles leder? En strateg som kunne måle seg med Harald? Han ga dem ikke tid og mulighet til å organisere seg, en etter en måtte de prøve seg, med et heltemot som Snorre visstnok har age for, men de møtte en hær som ble ført av en mann som hadde styring på sine styrker, som visste å sette våpnene inn der de kunne utrette mest. Og seire.

Olafia Einarsdottir het en islandsk historiker som har gitt svært betydelige bidrag til Nordens historie i sin forskning. I 2009 ga forlaget Saga Bok ut «Vår norrøne fortid» hvor hun gir overbevisende argumenter for at året for slaget i Hafrsfjord er 872, og at kong Haralds mor er datter av Sognekongen Harald Gullskjegg. Når Snorre i Heimskringla gir den kommende storkongen en mor som er datter av en østlandskonge, Sigurd Hjort, hans mor var sønnedatter av Ragnar Lodbrok, er det for å etterkomme et ønske om å knytte den norske kongeætten til Skjoldungeætten. I hele Norden var det å tilhøre Skjoldungeætten holdt for å være den høyest oppnåelige status, den kongeligste av de kongelige, etterkommere av Sigurd Fåvnesbane. Olafias fremstilling av dette stoffet er overbevisende grundig, hennes konklusjoner er svært sannsynlig de rette.