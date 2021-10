Ja til flere leksefrie skoler i Stavanger

DEBATT: På en mørk høstkveld sitter syvåringen bøyd over matteleksene. Du som forelder kan ikke hjelpe til, men prøver allikevel. Det blir krangel og dårlig stemning. Til slutt gråter syvåringen, og du er ikke langt unna å ta til tårene selv heller.

– Beslutningen skal tas på den enkelte skole, men for oss folkevalgte har vi sagt tydelig at skoler skal gi elever rett til medbestemmelse, og at skolen skal samarbeidet med hjemmet, skriver Eirik Faret Sakariassen.

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

Dette er en situasjon jeg tror mange foreldre kjenner seg igjen i, og noe jeg har fått fortalt fra foreldre og barn mange ganger. Jeg har besøkt alle skoler i Stavanger, og ofte besøker vi et klasserom eller to på omvisningen. Da får elevene stille spørsmål, og jeg svare så godt jeg kan. Stort sett er lekser et av de aller første spørsmålene jeg får. Og selv veldig unge elever har gode refleksjoner rundt lekser. Mange av dem vil heller ha litt lengre skoledag, for å slippe lekser. Det er interessant.

Det finnes skoler i Stavanger som allerede har diskutert seg frem til at de vil være leksefrie eller leksereduserte skoler.

Vurdering av leksepraksis

Nå setter vi i gang en diskusjon om og vurdering av leksepraksis, og om flere skoler skal bli leksefrie eller leksereduserte skole. I diskusjonen involveres elever, foreldre/foresatte og ansatte. Et bredt flertall i utvalg for oppvekst og utdanning sluttet seg til mitt forslag, på vegne av Ap, FNB, MDG og SV, om å starte en generaldebatt om lekser på alle skoler.

Beslutningen skal tas på den enkelte skole, men for oss folkevalgte i Stavanger har vi sagt tydelig at skoler skal gi elever rett til medbestemmelse, og at skolen skal samarbeidet med hjemmet. Det gjelder selvsagt også når vi skal diskutere lekser. Vi har vedtatt en strategi for samarbeid med barn, som gjør at vi skal lytte til barn og unge i Stavanger. Deres stemme skal bety noe. Også på skolen.

Det finnes skoler i Stavanger som allerede har diskutert seg frem til at de vil være leksefrie eller leksereduserte skoler. Det er jeg veldig glad for. SV ønsker at flere skoler skal bli leksefrie, for alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Husk også at det er skolefag i dag der det gis lite eller ingen lekser; praktiske fag som gym, mat og helse, kunst og håndverk er ofte leksefrie fag, mens teoretiske fag som norsk, engelsk og matte ofte har mest lekser. Det gir jo ytterliggere utfordringer for elever som allerede sliter med en teoritung skole.

Stress og press

Det er mange barn og unge som føler på mye stress og press i hverdagen, og det er en av grunnene til at de bør få leksefri når de kommer hjem fra skolen. Motivasjon og læring henger tett sammen. Om elevene er demotiverte, kjeder seg og ikke opplever at skoledagen er relevant, er det vanskelig å gi god læring.

Nå starter vi en stor debatt om leksenes plass i Stavangerskolen. Jeg håper alle elever, foreldre, foresatte, ansatte og andre som vil engasjerer seg!