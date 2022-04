Hvor sanksjonerer vi bare Russland, men ikke Israel?

DEBATT: Russland utsettes for massive sanksjoner etter krigen i Ukraina, hvorfor skjer ikke det samme med Israel?

Den vestlige verden, med USA og Nato i spissen, har ved en rekke anledninger selv stått for grove folkerettsbrudd, som ved invasjonen av Irak i 2003 og bombinga av Libya i 2011. Og elefanten i dette rommet er utvilsomt Israel.

Ingebreth Forus Palestinakomiteen i Stavanger

Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina blir møtt med kraftige sanksjoner fra blant annet Norge. Sanksjoner mot Russland ble satt inn allerede i 2014, ved annekteringen av Krim. Begrunnelsen har vært Russlands brudd på, og neglisjering av, FNs charter og folkeretten. Vel og bra, og helt på sin plass, spesielt etter at Russland gikk til fullskala og uprovosert krig.

Men det er noe som skurrer. Den vestlige verden, med USA og Nato i spissen, har ved en rekke anledninger selv stått for grove folkerettsbrudd, som ved invasjonen av Irak i 2003 og bombinga av Libya i 2011. Og elefanten i dette rommet er utvilsomt Israel. Landet har siden før statsdannelsen i 1948 har stått for massive og vedvarende brudd på folkeretten. Nasjonen har drevet etnisk rensing av først «eget» og, etter okkupasjonen av Vestbredden, Gaza og Golan i 1967, okkuperte områder. Her har landet i stort omfang, og som klart folkerettsbrudd, flyttet ut sin egen befolkning. Gjennom sin politikk for å overta mest mulig av historisk Palestina, har de utvist en brutalitet og forakt for internasjonal lov som på ingen måte står tilbake for Russlands.

Palestinakomiteen har i årevis pekt på det absurde ved å se gjennom fingrene med våre «venners» folkerettsbrudd, mens en fordømmer – og sanksjonerer – våre «fienders» liknende handlinger. Og at en slik taktisk holdning til internasjonal lov bidrar til å undergrave den. For Russlands del har denne undergravingen gjort det lettere å starte opp den angrepskrigen som nå er et faktum.

Torsdag 7. april får Stavanger et eksklusivt besøk, av Michael Lynk, som er FNs spesialrapportør om menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske områder. I sin siste rapport konkluderer han som en rekke menneskerettsorganisasjoner med at Israel har utviklet seg til en apartheidstat. Og at sanksjoner er nødvendig for å endre Israels politikk – og for å forsvare folkeretten.

Leder for juridisk avdeling i Al-Haq, Susan Power, kommer også. Al-Haq er en kjent palestinsk menneskerettsorganisasjon, som blant annet er innstilt til Rafto-prisen og Nobels fredspris, men – fullstendig ubegrunnet – terrorstemplet av Israel.

Som møteleder stiller Odd Karsten Tveit. Advokat Kjell Brygfjeld fra organisasjonen Forsvar Folkeretten kommenterer på Lynks rapport, sett fra norsk perspektiv. Gå ikke glipp av denne enestående muligheten – Folkets Hus klokka 19.00.

