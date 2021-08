Varmen skole er en hyllest

DEBATT: Et bredt flertall i Storhaug kommunedelsutvalg har fremmet forslag om at den nye skolen i bydelen får navnet «Varmen skole» for å hylle Stavangers viktigste industriområde gjennom 150 år.

– Navnet «Varmen» er omtalt i mye historisk litteratur, med bilder av fabrikker, produksjonslokaler og verksteder. Det strakk seg fra Badedammen og helt ned til Lervig der «Cementen» lå som produserte sement, skriver Erlend Jordal og

Erlend Jordal Storhaug Kommunedelsutvalg (H)

Leif Kjetil Knudsen Storhaug Kommunedelsutvalg (Ap)

Det vil være en historisk markering som tar vare på et navn som ellers vil dø ut ettersom området transformeres og endrer karakter.

Det var en gang en skog av piper med fabrikker og industri. Nå er det boliger, servicetilbud og kontorer. Hva er da mer riktig enn å bruke en skole til å minne barn og foreldre på en både stolt, men også krevende tid, i bydelens historie?

Det blir bare bygget én skole i dette båndet fra Lervig og opp til Badedammen, som historisk fikk betegnelsen «Varmen». Ingen andre offentlige bygg har tatt opp i seg dette navnet.

Unik sjanse

Dermed har vi nå en unik sjanse til å ta vare på et innarbeidet begrep som er ihuga «Storhaugsk»: Stolt og inkluderende. «Varmen» var et levende begrep for foreldre- og besteforeldregenerasjonene våre. «Varmen» er hermetikkindustrien vår – men også så vanvittig mye mer! Vi har tatt sjumilssteg i å ta vare på vår stolte hermetikk-historie. Men visste du at Stavanger var en industriby av de helt store her i Norge?

Det var altså så mange fabrikker og høye piper i dette området at temperaturen lå noen grader høyere enn i resten av byen som gav det tilnavnet «Varmen».

Det gikk «varmt» for seg

Det var et svært jernstøperi rett bak der skolen er tenkt bygget, som ble etablert i 1899, og gnistene derfra slo opp over himmelen dag og natt og som har bidratt til navnet «Varmen». På et tidspunkt så lå det mest konsentrerte industrimiljøet i Norge her, med en rekke hermetikkfabrikker, reperbane, sydvestfabrikk, bryggeri, skipsverft, gummivareproduksjon, såpe, vaskepulver og kosmetikkproduksjon, kalkbrenneri, mekaniske verksteder, jernstøperi, sementvarefabrikk, blikkenslagerfabrikk og tinnfabrikk med hagltårn, for å nevne noen. Man kan trygt si det gikk «varmt» for seg i området!

Navnet er omtalt i mye historisk litteratur, med bilder av fabrikker, produksjonslokaler og verksteder. Det strakk seg fra Badedammen og helt ned til Lervig der «Cementen» lå som produserte sement.

Området ble skapt av lokale og nasjonale entreprenører som investerte og bygget opp næringslivet og fabrikkene. Arbeidsplassene ble mangedoblet, det ble behov for funksjonærer, jurister, regnskapsførere, sekretærer og de tusenvis av arbeiderne «som bygget landet» og har preget bydelen.

Bydelen ble formet i møte mellom mange krefter som bygget samfunnet vi også i framtiden skal prøve å forstå, økonomisk, sosialt og kulturelt. Befolkningsveksten eksploderte og ble kraften som løftet Stavanger inn i den moderne tidsalderen og bygget «den nye tid» for å bruke arbeiderdikteren Arne Paasche Aasens ord.

Dette er historien om «Varmen». Veksten i «Varmen» er også grunnlaget for mye av den trehusbyen som vi er så stolte av i dag.

Flere med avvikende navn

Lervig vil leve videre både i Sykehjemmet, idrettshallen, den private barnehagen og ikke minst brannstasjonen. Det mangler ikke på identitetsmarkører som forankrer Lervignavnet. Og for de som mener at alle skoler må ha et «rent geografisk stedsnavn» som er overtydelig, kan vi nevne at Stavanger i dag har flere andre skoler med slike avvikende navn; St. Svithun ungdomsskole, Teinå skole og Byfjord skole er eksempler på det.

Følgende ble vedtatt med bredt flertall i Storhaug kommunedelsutvalg:

Skolen får navnet Varmen skole.

Barnehagen får navnet Tinnfabrikken barnehage.

Idrettshallen får navnet Lervig idrettshall.

Bydelshuset får navnet Storhaug bydelshus

Sykehjemmet får navnet Lervig sykehjem

Storhaug kommunedelsutvalg ønsker å reservere navnet «Hagltårnet» for en temalekeplass slik en har gjort på hermetikklekeplassen, og få den på plass i nærområdet for å ta vare på den delen av historien. Med kommunedelsutvalgets vedtak bidrar vi til at et vektig begrep fra området, ikke forsvinner for godt.