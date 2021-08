Høyre gambler med milliarder og miljø

DEBATT: I Aftenbladet på lørdag ville olje- og energiminister Tina Bru ha det til at mediene driver en kampanje for «avvikling av olje og gassindustrien».

«I likhet med oljelobbyen, skyver Tina Bru velferdsstaten foran seg», skriver Ingrid Fiskaa.

Ingrid Fiskaa Førstekandidat for SV i Rogaland

Norske medier er altså nærmest blitt en avviklingslobby på linje med MDG. Intet mindre. Fra det konservative partiet Høyre får vi altså servert en type konspiratorisk «mediene har skylda»–retorikk vi trodde var forbeholdt deres tidligere regjeringsfeller på den langt mer uhemmede høyrepopulistiske fløyen.

Med stråmenn skal saken selges, og makta beholdes. «Mediene» er i dette tilfellet representert ved en podcast fra Dagens Næringsliv. Noen strå er mer puslete enn andre …

Hvilken skandale

Teknokraten Tina Bru benytter samtidig anledningen til å harselere med journalister som ikke bruker riktig departementssjargong, og som gjør seg skyldige i å omtale uåpnede og uutforskede områder over samme lest. Hvilken skandale.

Skal man først bruke stråmenn, er det selvsagt en fordel å tolke dem i verste mening.

Tina Brus i overkant kreative raljering slutter ikke med det. Tilsynelatende i fullt alvor påstår hun at de som ikke kjemper hver dag for norsk EU-medlemskap svikter klimasaken. Vel, realiteten er at Norge allerede tar del i EUs kvotesystem. Dette systemet har imidlertid vært defekt i lange tider. Til overmål har EUs bokførte utslippsreduksjoner for en stor del bestått i karbonlekkasje gjennom importert biomasse fra tredjeland hvor skoghogst holdes utenfor regnskapet. EUs klimatroverdighet hviler på falske premisser, uten at Bru har fått det med seg.

Norge har derimot langt større muligheter til å føre en aktiv klimapolitikk som ikke-medlem, slik blant annet de høyere CO₂-avgiftene her til lands samt en friere stemme i internasjonale klimaforhandlinger illustrerer. Men det passer ikke inn i Tina Brus EU-iver.

SV er imot både norsk EU-medlemskap og en oljeslutt-dato. Vi mener det har lite for seg å stenge ned felt som er i drift, hvor utviklingskostnadene allerede er tatt, arbeidsplassene er gode og som gir store inntekter. Dessuten blir sluttinntektene større jo mindre vi bruker på ny leting!

Industriell omstilling

Disse inntektene vil SV sette inn på den industrielle omstillingen. Tidlige investeringer i strategiske næringer her hjemme vil hjelpe oss til å få fotfeste også internasjonalt. Norge og Rogaland har de beste forutsetninger, med sterk teknologisk og maritim kompetanse og høyt kvalifisert arbeidskraft.

Høyre vil imidlertid bruke milliarder på videre oljeleting i urørte områder, som ved iskanten og Trænarevet. Tina Bru setter ikke bare miljøfaglige råd til side – hun satser i praksis på at Europa og verden ikke vil nå Paris-målene.

Veien er nemlig lang fra åpning/seismikk via tildeling og boring til utbygging og produksjon. Lengst er den i «umodne» deler av sokkelen, gjerne 10-15 år. Her er oljen dessuten dyrest å hente opp. Fellesskapet tar nesten all risiko. Ministerens parti gambler høyt med både milliardene våre og miljøet vårt.

Gedigen tilsnikelse

I likhet med oljelobbyen, skyver Tina Bru velferdsstaten foran seg. Det er en gedigen tilsnikelse. Selv om vi ikke åpner nye områder, men i stedet faser ut leting etter mer olje, vil det knapt merkes på norsk BNP i 2050. Det viste SSB oss i fjor. Tvert imot vil det gi større økonomisk handlingsrom til å utvikle ny industri det neste tiåret.

Velferdsstaten bør ikke, må ikke og kan ikke holdes som gissel for oljeleting. En slik skjebne påtvinger vi ikke det viktigste politiske byggverket vi har. Det åpner i stedet døra for de som bygger velferden ned.

Som for eksempel Tina Bru og hennes parti.