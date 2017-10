Jeg må innrømme at jeg som gammel og gretten 62-åring ble meget provosert og irritert over Aftenbladet sin lederartikkel mandag 23. oktober om elsykler og gretne 50-åringer.

Stigmatiserende

Makan til tåpelig og stigmatiserende leder! Sjefredaktør Bjørn Sæbø i RA har helt rett – syklister kan absolutt være livsfarlige – det har jeg selv erfart mange ganger. Som en eldre mann liker jeg godt å gå tur rundt Store Stokkavatnet for å pleie min alderdom og grettenhet. Da skjer det litt for ofte at rabiate syklister i kondomdress suser forbi meg i rakettfart med millimeter avstand. Dette er en oppførsel av syklister som hører ingen steds hjemme. Aftenbladet sin løsning på problemet er at «både harde, halvharde og myke trafikanter må ta dette mer på alvor».

Syklister er i trafikken definert som kjørende og skal utvise aktsomhet og varsomhet ovenfor de mykeste av alle trafikanter – nemlig de gående.

Vi må vise folkeskikk og følge trafikkregler. Hallo – denne Kardemomme-varianten med å snakke sammen og være snill og grei, er ikke løsningen! Det er stor forskjell på gående og syklister. Syklister er i trafikken definert som kjørende og skal utvise aktsomhet og varsomhet ovenfor de mykeste av alle trafikanter – nemlig de gående.

Krav til kunnskap og oppførsel i trafikken er strengt hierarkisk bygget opp. Det stilles økende krav til kunnskap og trafikal oppførsel i «gradene» oppover fra gående, syklister, motorsyklister, personbiler, lastebiler og til busser. Dette er regulert blant annet gjennom diverse nødvendige sertifikater. Det er de syklende som selv bestemmer fart og retning i forhold til gående, de er de som avgjør om ringeklokke brukes og hvor stor klaringen vil være til den gående.

Som gående rundt Store Stokkavatnet er det ikke så mye annet man kan gjøre enn – nemlig – å gå! Det er liten tid til dialog og koseprat om folkeskikk og trafikkregler i løpet av de millisekundene det tar for kondomdressen å suse forbi. Et lite feilskritt – og man kan få en syklende 80 kg tung person i 40 km/t i ryggen. Selv gretne 50-åringer kan bli drept i slike ulykker!

Belærende med skylapper

Jeg synes det er helt utrolig at syklister skal få oppføre seg slik på turstiene rundt Store Stokkavatnet, Mosvatnet og Hålandsvatnet. Problemet er ikke gretne 50-åringer som misliker elsykler – problemet er heller (nå kommer min usaklige hevn på Aftenbladet sitt nivå) en belærende og stigmatiserende lederskribent iført skylapper og kondomdress med partibok i SV eller MDG.

Sjefredaktøren i RA derimot kaller en spade for en spade og taler Roma (Aftenbladet?) midt imot ved heller å kjefte på livsfarlige syklister enn gretne 50-åringer som misliker elsykler. Så her er det ingen tvil om utfallet: RA-SA 1-0.