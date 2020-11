Venstre ønsker å berge julen med bestemor

SMITTEVERN: Politikerne i Utvalg for oppvekst og utdanning har en unik mulighet til å redde manges julefeiring. Å slutte på skolen 18. desember, i stedet for 22. desember, vil gi en fire dagers buffer for dem som blir smittet eller kommer i karantene.

Det vi i Venstre ønsker oss mest av er at alle som vil skal få feiret jul med bestemor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mette Vabø Medlem i Utvalg for Oppvekst og Utdanning, Stavanger Venstre

Det vil gi et lavere risikobilde for elevene og alle de som jobber i skolen og kan ha så mange som 30 nærkontakter per dag. Forslaget om en tidligere start på skoleferien er altså utelukkende et smitteverntiltak.

Vi mener at om så mange som 10 % av barna holder seg hjemme de dagene, vil det ha en effekt. Noen hevder at situasjonen her i byen ikke er så alvorlig at dette tiltaket trengs. Likevel er det altså flere hundre elever og så mange som fem skoler som er rammet av smittetilfeller og karantene.

En trygg jul for bestemor

Dette rammer igjen de enkelte familier. Dersom vi reduserer risikoen for at flere blir smittet opp mot jul, er det også større sannsynlighet for at man får feiret jul med bestemor. Dersom forslaget går igjennom vil skoleansatte og elever som ellers har liten innflytelse på egen smittesituasjon i hverdagen, ha muligheten til en periode på seks dager før julaften, der man kan redusere antallet nærkontakter, og derfor beskytte bestemor eller andre i risikosonen.

Forslaget er et smitteverntiltak, ikke bare for skoleansatte, men for alle husstander som har barn i skolealder. Andre kommuner vurderer også dette og i Lillehammer er det allerede bestemt at skolene skal få tidlig juleferie. Skolesjefen der har uttalt at det å ha en «buffer» frem mot jul vil gjøre at det er mindre fare for smitte, karantene eller at man føler seg dårlig og må teste seg.

Se til Lillehammer

Skolenes landsforbund har gått ut og oppfordret alle til å følge Lillehammers eksempel. Det vil vi i Venstre at Stavangerskolen skal gjøre.

Venstre har forståelse for dem som har kontaktet oss og er skeptiske til å endre på skoleruten på kort varsel. Noen har sagt at hjemmeskole er et godt alternativ. Venstre kan også støtte et forslag om hjemmeskole de to dagene, dersom vårt primære forslag om tidligere juleferie ikke går igjennom. Posisjonspartiene i utvalget (SV, Ap, MDG og FNB) har derimot ikke kommet med signaler om at de ønsker å imøtekomme vårt forslag med et forslag om hjemmeskole. I stedet sier de at de ikke vil støtte forslaget og heller kjøre skoledagene som normalt.

Det er uheldig at forslaget har blitt fremstilt som en julegave til slitne lærere. Det er det ikke. Forslaget vil gagne alle som har barn i skolealder og alle som jobber på skolene. Det vi i Venstre ønsker oss mest av er at alle som vil skal få feiret jul med bestemor.