Store datasentre, for hvem?

DEBATT: Å legge til rette for at de store it-gigantene skal fortsette å invadere vårt privatliv er ikke ønskelig.

«Kartlegging av hver enkel person krever en enorm datakraft og kapasitet», skriver Rolf Ersdal. Her fra Fagrafjell. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Rolf Ersdal Tau

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Google er et fantastisk verktøy. Det kan svare på alle tenkelige spørsmål en måtte ha. Og på Facebook kan du dele ditt sosiale liv med alle dine venner. Disse tjenestene er helt gratis! Men selskapene bak disse tjenestene er steinrike. Hvor kommer inntektene fra?

Utrolig presisjon

Sannheten er at inntektene kommer fra tyvegods. De stjeler pesonlige data fra oss som er brukere. Hvert klikk og søk, hvert «like», innlegg og bilde registreres. Dette mates inn i store datamaskiner som så kan forutsi våre handlinger og preferanser med en utrolig presisjon. Denne vår adferdsinformasjonen selges så til de som vil annonsere sine varer og tjenester på nettet. Har du vært på nettet for å finne ut mer om elektriske biler, får du raskt annonser på slike biler på din nettleser. Salget av personlig adferdsinformasjon er ekstremt lønnsomt.

Staten reduserer el-avgiften kraftig for å lokke til seg etablering av store datasentre.

Men dette er bare begynnelsen. Mange flere aktører har sett denne oppsamlingen av personlig data som svært lukrativt. Kartappene samler informasjon om hvor du beveger deg, det gjør også mange apper som spør om å få bruke din stedstjeneste på telefonen. Treningsapper og helseapper registrerer en masse informasjon om deg som er verdifull for leverandørene. Datagigantene går stadig nye veier for å kartlegge deg og din adferd. Målet er å få så gode data at de kan styre og forutse dine handlinger før du vet det selv!

Kartlegging av hver enkel person krever en enorm datakraft og kapasitet. Men denne teknologien er tilgjengelig i dag. Det finnes hundrevis av svære datasentre i verden som bearbeider dine personlige data for å produsere detaljert informasjon om hva du kan tenke deg å kjøpe, hva du er opptatt av, dine preferanser, etc. Informasjon som selges i annonsemarkedet.

Vi ser at det er planer for store datasentre flere steder i Norge. Kommunene kjemper om å få slike sentre hos seg. Det betyr jo arbeidsplasser, og da er det ikke måte på hvor gunstige tilbud som kommer fra den kanten. Til og med staten reduserer el-avgiften kraftig for å lokke til seg etablering av store datasentre.

Få trollet fram

Alle datasentrene driver ikke med plyndring av persondata. De er helt nødvendige i vår digitale verden. Men å legge til rette for at de store it-gigantene skal fortsette å invadere vårt privatliv er ikke ønskelig. Å stoppe slik etablering ved å fjerne el-avgift fritaket er ingen enkel sak, det ble forsøkt mot bitcoinnæringen med dårlig resultat. Politisk er det nok liten vilje til å forsøke å stoppe denne typen datasentre i Norge. Men pressen burde ta tak i denne høyst tvilsomme forretningsdriften. Det er på tide å få trollet fram i dagslyset!