Høyres krokodilletårer over naturen er en hån

NATURVERN: Høyre gråt krokodilletårer over tapet av naturmangfold i Stavanger Aftenblad på lørdag. Det er ikke annet enn en hån, all den tid Erna raserer naturen i et omfang vi ikke har sett maken til i norsk historie.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hernes og Endresen legger på absurd vis skylden for naturødeleggelser på klimaengasjerte ungdommer. Det er en skamløs ansvarsfraskrivelse, skrive Vårin Sinnes. Foto: HO / X80001

Debattinnlegg

Vårin Sinnes Ungdomskandidat til Stortinget for Grønn Ungdom Rogaland

I vår kom en rapport som viser hvordan norsk natur bygges ned i dramatisk tempo. Regjeringen har ikke gjort noe for å stanse det. Tvert imot åpner Solbergs regjering stadig for nye naturødeleggelser. Strandsonene som tidligere har vært vernet vil Høyre nå åpne for utbygging. Fjorder åpnes som søppeldynger for gruveavfall. Stadig mer matjord bygges ned av motorvei. MDGs forslag om å verne natur fra hytteutbygging, har fått et skarpt nei fra Høyre. Og stadig flere av landets mest sårbare naturområder har blitt rasert av vindkraftverk.

Absurde beskyldninger

Hernes og Endresen legger på absurd vis skylden for naturødeleggelser på klimaengasjerte ungdommer. Det er en skamløs ansvarsfraskrivelse. Klimaendringene er på vei til å bli en av de største truslene mot naturmangfoldet. I stedet for å klage på at unge krever klimahandling, burde Høyre kommet med en plan for hvordan vi skal bygge ut nok fornybar energi, uten å rasere naturen. Hvordan vi skal bygge vindmøller i havneområder, langs motorveier og til havs.

Særlig flytende havvind er en utrolig mulighet for Norge, som forener hensynet til klima, natur og økonomi. Vi har mulighet til å bli verdensledende på en teknologi som vil bli stadig mer etterspurt når verden skal nå klimamålene. Her har vi massivt potensial for kompetanseoverføring fra oljeindustrien. Men i statsbudsjettet som nettopp ble lagt fram, økte ikke regjeringen investeringene i flytende havvind med en krone.

I stedet lar Høyre utenlandske vind-investorer velge fritt i landets vakreste og mest sårbare naturområder. Det er ikke klimastreikerne og miljøbevegelsen som setter klima- og naturinteresser opp mot hverandre. Det gjør Høyre-regjeringen. Hernes og Endresen bruker naturkrisen som en unnskyldning for videre oljeutvinning. Vi kan ikke redde naturen uten å stanse klimakrisen. Oljenæringen gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av CO₂.

Vi må slutte med olje

Rapporter som viser hvordan vi ikke kan redde klimaet uten at verdens land aktivt faser ut olje, kull og gass. I stedet for å gi subsidier til oljenæringen, burde Høyre bruke pengene på å investere i grønne teknologier og framtidens arbeidsplasser. Partier som er opptatt av å sikre velferden må vise en plan for trygg utfasing av oljeindustrien. Vi kan ikke redde naturen uten å slutte med olje.

Høyre-regjeringen kunne de satt i gang en massiv redningsinnsats for både klimaet og resten av naturen. I stedet raserer de begge deler i ett tempo som setter livene til min generasjon i fare. Det er en ærlig sak. Men Hernes og Endresen, krokodilletårene kan dere spare oss for.

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 15:34