Skolene er i sentrum for byutviklingen

«For samarbeidspartiene er hensynet til skolekapasiteten høyt prioritert i all byutvikling», skriver Anders Fjelland Bentsen. Her Våland skole. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Anders Fjelland Bentsen Nestleder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Ap

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DEBATT: FAU-leder ved Våland skole, Mette Sømme, peker i sitt innlegg i Aftenbladet 18. januar på nødvendigheten av å sikre nødvendig areal til skolene i de sentrumsnære bydelene. Det er vi helt enige i! For samarbeidspartiene (Ap, FNB, MDG, R, SP, SV) er hensynet til skolekapasiteten høyt prioritert i all byutvikling.

At det i sin tid ikke ble satt av tilstrekkelig areal til ny skole i Lervig, må være en lærepenge. Nå jobbes det iherdig med å løse de floker som må løses, for at denne kan komme på plass snarest. Samtidig gjør samarbeidspartiene det vi kan for å hindre tilsvarende problemer andre steder i byen.

På Våland har vi derfor vedtatt at kommunedirektøren må vurdere om nettopp Wang-tomten og Teknikken Sør kan være egnede tomter for å løse framtidige behov for skole og barnehage. I Hillevåg jobbes det med å erverve nabotomten til Kvaleberg skole, blant annet med tanke på fremtidig utvidelse og en idrettshall. Å sikre offentlige arealer av god kvalitet til denne type formål, er avgjørende for om vi lykkes med å bygge en bedre by. Barn og ungdoms interesser må stå fremst i byutviklingen.