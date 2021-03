Gatekampen om Nye Ruten

DEBATT: Nye Ruten er offisielt åpnet og markerer et paradigmeskifte for bygulvet i Sandnes sentrum.

Slik så det ut da barna inntok lekeplassen på Nye Ruten i fjor sommer. Foto: Tommy Ellingsen / http://www.tommyellingsen.no

Floire Nathanael Daub, Partner i Spacegroup, og ansv. arkitekt for Nye Ruten

For de som har beveget seg gatelangs i Sandnes de siste årene har det på ingen måte vært samsvar mellom kart og terreng. Alle festtaler og plandokumenter har snakket om byliv, gåbyen og en kompakt sentrumskjerne der dagliglivets gjøremål kunne løses til fots, men realiteten har vært en annen.

Jeg har selv tidvis ukependlet til Sandnes i gjennomføringen av Nye Ruten-prosjektet som har tatt 8 år. Jeg har stort sett vandret alene gatelangs etter klokka 18. Redningen for en sulteforet urbanist en hverdagskveld i Sandes har vært å gå inn døren på Charles & De, som på et blunk forvandlet stemningen i kontinental retning. Landingen etter endt besøk var desto hardere, med en obligatorisk spasertur over parkeringsplassen på Ruten og soverom ut mot tungt trafikkerte Elvegata.

Ruten har vært et fantastisk spennende prosjekt å realisere. De fleste som bryr seg om Sandnes har hatt sterke meninger og gitt detaljerte innspill og ideer underveis i planarbeidet. Ved flere anledninger har vi etablert prosjektkontor på Coffeeberry for å ha jevnlig dialog med innbyggerne i Sandnes og ta pulsen på hverdagen. Mange har sagt dette høres for «godt ut til å være sant», og som optimistisk byplanlegger hadde jeg på ingen måte forutsett alle omkampene som skulle komme.

Mer biler versus mer byliv

Det ble tidlig klart at det å bygge parkeringshus under Ruten var lite fremtidsrettet, i henhold til målsettingen som var mer byliv og fotgjengere i gatene. Kostnadsmessig lot det seg heller ikke regne hjem, og konsekvensene for trafikkbildet i sentrum ville vært svært negativt. Thon Gruppen med flere kjempet med nebb og klør for å bevare parkeringen, og dette satte prosjektets fremdrift tilbake. I god norsk omkamp-ånd kom flere aktører trekkende med alternative planer, og foreslo i fullt alvor å bygge ned hele Ruten med mer kjøpesenter og mer parkering.

De unge ville det annerledes

27 prosent av befolkningen i Sandes er under 20 år, og i god demokratisk ånd har byen gitt de unge medvirkningsmulighet gjennom Sandnesungdommens kommunestyre. De unge i Sandnes har vært aktivt med i utarbeidelsen av Ruten. Milan Aran, som var leder da planene for nye Ruten skulle vedtas, sa klart ifra til politikerne i bystyret om hva de unge syntes om de alternative forslagene, og politikerne landet til slutt på riktig side av historien

Bussveien

Parallelt med parkeringen ble det jobbet intenst med å endre traseen på Bussveien som opprinnelig var tenkt å gå parallelt med Jernbanen over Ruten. Dette ville skapt en betydelig barriere for fotgjengere på tvers, og spist verdifulle arealer av Byparken. Vi fikk Vegvesenet og politikerne med på å legge om traseen slik at den tangerer Byparken i Nord med stopp foran Tinghuset (Olav Vs plass), og deretter beveger seg ned i Elvegata som går fra å være byens største trafikkbarriere til bilfri. Grepet gjordet det samtidig mulig å etablere to nye bussveiholdeplasser i sentrum - Havneparken og Vågen.

Fra terminal til bypark

Byplanen for Ruten innebar også en ombygging av bussholdeplassen i Julie Eges gate som var direkte trafikkfarlig. I motsetning til normen med å konsentrere alle transportmidler på minst mulig areal og binde dem sammen med en terminal, har vi organisert dem på en måte som aktiviserer byparken. I en tid der alle kappes om å bygge høyest og tettest er det befriende at Sandes nå har fått en «Central Park» som gir byen et grønt pusterom for aktivitet, lek og rekreasjon, og som også er regionens største kollektivknutepunkt. Det sirkelformede taket er laget for å øke bruksmulighetene uansett vær, og ramme inn deler av byparken for arrangementer.

Viktige deler gjenstår

Det gjenstår å ferdigstille Byparken mot nord, og dette er en del av Bussveiprosjektet.

I tillegg er det planlagt offentlige toaletter av høy kvalitet, og en paviljong for Coffeeberry ved Lekeplassen. Forhåpentligvis kommer dette inn på budsjettet i nærmeste fremtid.

Lurer du på hvorfor det går en slangeformet asfaltløype gjennom Ruten, så er denne planlagt etter spesifikasjoner for rulleski så det ikke er nødvendig å asfaltere hver gang Blink kommer til Ruten. Resten av året egner den seg ypperlig som løpebane, med den var planlagt gul, og gjenstår å male. Den farlige lekekuben var aldri en del av planen og blir forhåpentligvis byttet ut med et mer harmonisk klatrefjell i samarbeid med lokale Rampline.

Fanget i Thons labyrint

På et av de første prosjektmøtene om Ruten forsøkte jeg meg på en «snarvei» gjennom Amfi, men ble raskt fanget i en uoversiktlig labyrint av ganger og måtte etter mye frem og tilbake gå ut samme dør som jeg kom inn.

Olav Thon Gruppen har med nye Ruten fått en gavepakke rett i fanget. Nå gjelder det å bli kvitt den innadvendte kjøpesenterfølelsen og åpne bygget opp mot Ruten, Rådhusplassen og Elvegata, med et mangfold av innganger og muligheter for servering.

Vi organiserer gjerne en omvisning på Aker brygge der vi har transformert et tilsvarende utdatert kjøpesenter til en bydel der hver butikk henvender seg med egen inngang til gata. I tillegg har vi kuttet diagonalt gjennom tre bygg, og laget en ny snarvei som har fått navnet Jenny Hemstads Gate. Tallenes tale er klar. Det som lønner seg for byen gir også mest økonomisk avkastning. Med Nye Ruten er rammeverket for byliv på plass. Nå er det opp til innbyggere og næringsliv å befolke bygulvet.