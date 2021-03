Kanskje de konservative har det tøft fordi flertallet har rett?

MENINGSMANGFOLD: Slik de unge konservative skriver i Aftenbladet 5. mars, er meningsmangfold viktig. Vi er unge og går mot strømmen, men vi går også med strømmen på noen områder.

Debattinnlegg

Malin Høgsand Leirvåg Leder, Stavanger AUF

Henrik van der Hoeven Økonomiansvarlig, Stavanger AUF

Hvor går grensen på hva som er politisk uenighet, og hva som hemmer samfunnets utvikling?

Om Pride-arrangementer skriver de unge konservative at de frykter at flere barn, ungdom og deres foreldre ikke vet hva de faktisk er med på å støtte. Å støtte Pride-arrangementer handler om å støtte alle mennesker som de er. Foreningen FRI har ingen politisk agenda. Selv om FRI har en tydelig mening om saken, betyr ikke det at vi ikke kan støtte dem i både offentlig og privat sektor. Deres agenda er at alle skal få være den de vil, uansett hvem de er. Her må vi – som samfunn – støtte FRI, fordi alle skal få være akkurat den de vil. Kvinner og menn har gjennom mange år kjempet harde og tøffe kamper i motbakke kun fordi de ønsker grunnleggende rettigheter. Det siste vi må gjøre er å la den kampen være forgjeves.

Pride, en viljeserklæring

Pride handler om menneskerettigheter og de konservative sin stemme hører til i en samfunnsdebatt for 50 år siden. Pride gir lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)-personer myndighet til å kreve sine rettigheter og det offentlige rommet tilbake. Vi trenger tydelige Pride-arrangementer for å kjempe mot skam og sosialt stigma. Pride-paradene er ikke bare feiring av mangfold, men også̊ en viljeserklæring. Pride hindrer ingenting, den åpner for at alle får like rettigheter.

Det er absolutt ikke snakk om at FRI skaffer seg et monopol på den politikken. Dette er ikke et politisk debattema som burde bli diskutert på «Debatten» på NRK. Tvert imot handler det om hver enkelt person sin rett til å være den man vil.

Ifølge «de konservative» er det radikalt å mene at alle skal ha samme muligheter. Greit at vi representerer en «radikal ideologi», men det å kjempe for like rettigheter er ikke en radikal tanke. Vi er unge, og vi er radikale. Vi vil ha en rask omveltning fordi vi har fått nok. Vi vil endre samfunnet til noe bedre. Uten vår stemme, får vi ikke vernet om hver enkelt person. Samfunnet trenger en radikal stemme, og den stemmen kommer fra oss unge. Vi er her fordi vi fortsatt har troen på at verden kan bli et bedre sted. Men vi kjemper for grunnleggende rettigheter hos alle, rett og slett fordi det er noe som burde ha blitt bevart i årevis. Altså, det er noe som burde være så konservativt som du får det.

De ler også av oss

Vi burde alle oppfordre til et politisk mangfold hvor vi verner om ytringsfriheten. Vi som er unge radikale og unge konservative er uenige i denne saken. Og det at vi er uenige og diskuterer det, er nettopp det som driver politikken fremover. Uenighet er bra. Det som ikke er bra er når uenigheten går utover noen menneskers rett til å leve det livet de selv vil.

Vi opplever latterliggjøring av meninger på vår side av debatten også, bare se til rusreformen og en liberalisert flyktningpolitikk. «Det er i dag utfordrende å mene noe annet enn majoriteten i tema som for eksempel seksuell helse og samliv», skriver de konservative. Vel kanskje det er fordi dette er en såpass viktig sak, hvor det viser seg at majoriteten faktisk har rett?

Vi burde være åpne for alle levemåter. Hvorfor? Fordi vi lever i 2021.

