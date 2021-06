KrF ønsker valgfrihet for alle familier

Olaug Bollestad 1. nestleder i KrF

DEBATT: For noen uker siden feiret vi verdensdagen for foreldre. En dag som skal brukes til å hylle alle som er foreldre. Denne dagen brukte Arbeiderpartiet til å uttrykke mistillit og rakke ned på foreldre som har valgt annerledes enn det Ap selv mener er riktig. KrF vil gi familiene mer frihet til å velge hva som er riktig for seg og sin familie. Moderne familiepolitikk er ikke mer styring fra politikere på Stortinget, men å styrke familiene og gi tillit.

For Ap er det eneste riktige for en familie at barnet går i barnehage fra det er ett år, og at foreldrene ikke tar valg som utfordrer den såkalte arbeidslinja. Derfor vil de fjerne kontantstøtten. For som Anette Trettebergstuen fikk seg til å si om ordningen på foreldredagen: «Vanlige folk vil jo ikke ha den, heller». Da lurer jeg på hvem «vanlige folk» er for Ap?

Jeg tenker at både de som bruker barnehage og de som bruker kontantstøtte, er vanlige folk. Og vanlige folk bør få rom for å gjøre ulike valg. Noen vil velge å takke ja til en trygg og god barnehageplass, mens andre vil velge å være lite grann lenger hjemme med barna sine før de begynner i barnehage. Den valgfriheten har en verdi for KrF!

Partiene på venstresiden mangler tillit og ambisjoner for familiene. De vil beholde tredelingen av foreldrepermisjonen og fjerne kontantstøtten. KrF vil gå i motsatt retning. Vi vil skrote tredelingen og ha en mer fleksibel permisjonsordning, og vi er garantisten for kontantstøtten. Vi har vist at vi prioriterer familiene i regjering. Mer eller mindre valgfrihet for familiene blir et viktig skille i høstens valg.