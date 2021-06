Venstres jubel over brutte klimamål

DEBATT: Da MDG i vinter sa at Norge ikke kom til nå klimamålene, var svaret at det var umulig å vite. Hva nå, Kjartan Alexander Lunde?

«Vi har så lite som ni år på å halvere utslippene her i Norge. Til nå har vi bare klart å kutte litt over tre prosent», skriver Ulrikke Torgersen. Foto: Jarle Aasland

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Sist uke kom SSB med nye beregninger og klar tale: Vi når ikke klimamålene for 2020. I Dagbladet sto det på lederplass at Norge har sovet i timen. Selv med et beskjedent mål og selv i annerledesåret med redusert flytrafikk har den sittende regjeringen mislykkes.

Det er flaut av et såkalt «klimaparti» å legge listen så lavt.

Ønsketenkning

Dette bryter med linjen til Venstre i Rogaland, som påstår at vi ligger godt an og befinner oss midt i det grønne skiftet. Men retorikken stemmer ikke med virkeligheten, for vi har alle lenge visst at SSB sine tidligere beregninger om utslippskutt, har vært feil. SSB har bekreftet det jeg allerede i vinter mente var åpenbart: Venstre ser ut til å drive med ønsketenkning.

For MDG kommer det ikke som noe sjokk at den sittende regjeringen viser seg å ha kuttet mindre enn hva det først så ut til. Når motorvei og nye oljelisenser dominerer politikken, ikke det grønne skiftet, er dette uunngåelig. Det er en skandale.

Vi har så lite som ni år på å halvere utslippene her i Norge. Til nå har vi bare klart å kutte litt over tre prosent. Fordi denne regjeringen sleper føttene etter seg, fordi de ikke legger opp til en raskere omstilling, vil de neste 47 prosentene med kutt koste dyrt. Og min generasjon må ta oppvasken.

Når Venstre med Rotevatn i spissen velger å avspore debatten ved å juble over minimale prosenter på NRK og sosiale medier, bekrefter det bare Venstres livsløgn. Det er flaut av et såkalt «klimaparti» å legge listen så lavt.

Ingen grunn til å feire

Å sammenligne resultatene med noe som er på bånn, gjør ikke resultatene automatisk gode. Det er en sleip taktikk som fører velgerne bak lyset. Venstre på være ærlige på hva de ikke har fått til: Nemlig å kutte nok utslipp. Og det er ingen grunn til å feire.

Klimaendringene vil føre til en vanskeligere hverdag for alle, men særlig for dem som er unge i dag. Det vil gå ut over natur, matsikkerhet, og øke risiko for flom, skred og tørke. Politikere som har klima som prioritering nummer fem, seks og sju vil aldri være de politikerne som endrer dette, som gjør det som trengs og tar oss ut av oljealderen.

Hvordan skal Venstre nå klimamålene, helt konkret og på så kort tid?