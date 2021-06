Bonden og grisene, hva har verdi?

DEBATT: I to omganger har vi har sett fæle bilder fra grisefjøs nå. Det er opprørende, og behovet for å gjøre noe som signaliserer at dette ikke er greit, blir stort. Så, skal vi slutte å spise kjøtt, skal vi kontrollere mer, hva skal vi gjøre?

«Hvis det ikke blir økonomisk bærekraftig, samtidig som egenarten ivaretas, er det ikke bærekraftig i en overordnet betydning», skriver Ida Regine Sørås. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Ida Regine Sørås Bærekraftøkonom

Mitt spørsmål er: Hvorfor skjer dette? Hva får mennesker til å behandle andre levende vesener på denne måten? Det er sikkert ulike årsaker, men at det har en sammenheng med hva vi tillegger verdi, er jeg nokså overbevist om. Hvilken verdi har bondens arbeid for oss? Når vi hører at døgnarbeid ikke gir nok inntekt til å leve, sier det seg selv at å distansere seg fra dyrene, og tyne i alle ledd kan bli en løsning, slik at det blir rom for en annen jobb som gir inntekt. Eller man kan drive stort. Jeg tror ikke at stordrift, store bygninger og maskiner og store lån er løsningen. Dette fungerer når det er bildeler som skal produseres av roboter. På en gård er det levende liv som skal forvaltes og foredles.

Gi gården den beste sammensetningen av dyrehold og planter for akkurat dette stedet.

Kvaliteter og forutsetninger

Jeg mener at alle involverte parter i en bondes drift burde stille spørsmål ved den tradisjonelle økonomiske tankegangen der stordrift og spesialisering blir sett på som det optimale. Hadde det ikke vært bedre om den enkelte gård ble undersøkt for sine kvaliteter og forutsetninger?

Gi gården den beste sammensetningen av dyrehold og planter for akkurat dette stedet. Slik kan bonden opprettholde, eventuelt reparere og skape levende liv og bærekraftig matproduksjon. Gi rom for å skape en god relasjon til det som skal forvaltes.

Jeg vet at mange grise- og svineprodusenter behandler dyrene godt. Ikke gir medisin unødvendig, tilkaller veterinær når det er nødvendig, lar dem ha strø og halm. Det går an, men det er ikke økonomisk bærekraftig. Jeg skulle også ønske at grisene ikke var så utsatt for sykdom, at barnehager ikke kan løpe inn og ut på besøk hos bonden. Det er noe som skurrer her. Dyr som er friske og har fått beholde sin egenart, burde jo være robuste. Kanskje skjedde det noe når grisen gikk fra å være gris til å bli x antall svinekoteletter, pølser og indrefileter?

En av forskjellene mellom tradisjonell økonomi og økologisk økonomi er distanseringen som jeg oppfatter muliggjør mishandling. I økologisk økonomi skal man ikke distansere seg. Alt rundt oss skal behandles med respekt og ydmykhet. Menneskene er en del av et felles økosystem der alt rundt oss inngår. Hvis det ikke blir økonomisk bærekraftig, samtidig som egenarten ivaretas, er det ikke bærekraftig i en overordnet betydning.

Positive spiraler

Fremdeles er det slik at penger er den største verdiindikatoren. La oss bruke penger og gi verdi til maten og de som produserer den, i stedet for å gi mer til mattilsyn og dyrepoliti. Den som føler seg verdsatt, vil lettere tillegge sitt eget arbeid verdi. Vi kan få positive spiraler eller negative spiraler. Kontroll vil aldri gi bærekraft i seg selv.