Jeg forventer Venstre fremover setter flyktningene svært høyt i forhandlinger

FLYKTNINGPOLITIKK: Jeg håper helgens landsmøte i Venstre fortsatt slår ring om en troverdig klimapolitikk og hjelp til flest mulig medmennesker på flukt.

Nå foran et nytt stortingsvalg forventer jeg at Venstre går høyt på banen også i flyktningspørsmålet, og lover å selge seg dyrest mulig i nye forhandlinger etter valget, skriver Øystein Røiseland. Foto: Terje Pedersen

Debattinnlegg

Øystein Røiseland Bryne

Når koronakrisen er over, vil disse krisene fortsatt være der – og være verdens største utfordringer. Partiets ekte engasjement her, er hovedgrunnen til at jeg stadig stemmer Venstre.

Det var en

overraskelse at en brukbar samarbeidsavtale med Frp og Høyre var mulig etter siste stortingsvalg, slik at partiet kunne gå inn i Solberg-regjeringen. Siden kom jo også KrF inn. Sett i ettertid og ut fra sammensetningen av nåværende storting, tror jeg fremdeles det var riktig av Venstre å gripe muligheten til å gå i regjering. Alternativet var å rope høyt i Stortinget uten å ha reell innflytelse på

avgjørelsene.

Fra skanse til skanse

Jeg synes også Venstres statsråder har gjort en utmerket jobb på sine felt – både før og under koronakrisen. På klimafronten har ingen norsk regjering gjort mer enn denne regjeringen, selv om altfor mye står på spill, og det gjelder som aldri før å holde tempoet oppe.

At de to sentrumspartiene gikk inn i regjeringen, har også gitt noen flere flyktninger en ny framtid enn hva ellers hadde vært tilfelle. Men det er veldig lite med tanke på hva Norge har plass og ressurser til å gjøre – nå brukes isteden massevis av penger på å holde folk ute av landet og utenfor Europa. Man kaller det «hjelp i nærområdet» når mennesker holdes innesperret i overfylte flyktningleirer uten engang å få prøvet sin sak.

For å redde noen få, virker det som Venstre og KrF er presset fra skanse til skanse i spørsmålet om flyktninger og asylsøkere. Hvordan noen kan tro at det letter integreringsarbeidet å gjøre det stadig vanskeligere å få familiegjenforening og norsk statsborgerskap, er for meg en gåte.

Hvem kan slå seg til ro med at nære slektninger stadig lever i håpløse og farlige forhold et eller annet sted i verden? Og hvordan kan man se det som positivt stadig å heve inntektsbeløpet for gjenforening, når jobbene er for få, inntektene lave, og det kan gå årevis før man får lov å jobbe?

Gå høyt på banen

Venstre har inngått avtaler som i stor grad binder opp budsjettforhandlingene man nå er inne i, og dermed også flyktningpolitikken. Og avtaler er etter min mening til for å holdes. At Frp etter kort tid bare hoppet av regjeringsavtalen og erklærte seg uavhengig av den, vitner om et parti man ikke kan

stole på, og jeg håper at Venstre har lært og ikke er blåøyd etter kommende valg.

Men nå foran et nytt stortingsvalg forventer jeg at Venstre går høyt på banen også i flyktningspørsmålet og lover å selge seg dyrest mulig i nye forhandlinger etter valget. Hvis ikke verdens 80 millioner flyktninger er en sak med topp prioritet, når vi lever i verdens rikeste land, så er noe veldig galt fatt. Spesielt når vi roser oss av humanistiske og kristelige verdier.

Flere partier snakker om å gjøre om på vedtak hvis det blir et nytt stortingsflertall, og Venstre bør vurdere dette i flyktningspørsmålet. Noen bør levere inn et grunnlovsforslag som helt klart gjør det mulig for papirløse i landet å jobbe, og jeg håper at vi aldri mer opplever at justisministre sier nei til å redde menneskeliv.

En plikt til å hjelpe

I Norge er det straffbart ikke å forsøke å hjelpe mennesker i livsfare, og da kan vi ikke leve med at helt andre regler skal gjelde for mennesker utenfor landets grenser. De store partiene i Stortinget hindrer i dag en flyktningpolitikk bygd på raushet og hjertelag. Jeg skulle ønske at partiene i mindretall – Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt – ville snakke sammen og inngå avtaler i denne kolossalt viktige saken. Etter et godt valg kunne det kanskje lage en ny og positiv situasjon.