Menneskesinnet er mer enn fysikk

DEBATT: Mette Hjelmark og Astri Hognestad stiller i Aftenbladet spørsmålet om hvorvidt alle psykologiske fenomen i bunn og grunn kan reduseres til grunnleggende fysiske mekanismer.

Bevisstheten er grenseoverskridende, for mennesket er det eneste vesen som vet at det vet, og dessuten vet at andre vet.

Harald Liebich Hjelmeland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Hvordan kan fysiske, materielle prosesser hjernecellene imellom gi opphav til noe så immaterielt som en bevissthet?» spør de. Med et slikt utgangspunkt reises spørsmålet om faglige fenomen på ulike felt til syvende og sist handler om fysikkens materielle virkelighet, bare det zoomes tilstrekkelig inn på de grunnleggende mekanismene bak fenomenet.

Som fiolinen og melodien

Det er bred enighet blant filosofer at en slik «reduksjonisme» ikke er faglig holdbar. Kjemi og biologi beskriver lovmessigheter som har sin egentyngde på selvstendig grunnlag innen faget. Kjemiske fenomen, slik som massevirkningsloven og kjemiske likevekter, kan ikke beskrives med fysikkens begrepsapparat. Biologien omhandler fenomen slik som evolusjon og populasjonsdynamikk, og på slike fagfelt har kjemi og fysikk lite å bidra med. Sjelelige fenomen kan på tilsvarende vis heller ikke reduseres til ren nevrobiologi.

Hjernen som organ produserer ikke bevissthet på samme måte som bukspyttkjertelen produserer insulin. Bevisstheten har sin egentyngde, og den virker tilbake på hjernen igjennom en dynamisk vekselvirkning mellom tanker, ideer og refleksjon. Individet kan tenke tanker som setter sinnet i en bestemt sinnstilstand med følelsesmessige og kroppslige effekter.

Bevisstheten er grenseoverskridende, for mennesket er det eneste vesen som vet at det vet, og dessuten vet at andre vet. Dyrene kan ikke reflektere over sin egen eksistens som skapninger. For å bruke et bilde: Hjerneceller, synapser og nevrotransmittere er som den fysiske fiolinen, mens melodien som klinger, tilsvarer bevisstheten. Melodien i form av noter eksisterer også uavhengig av fiolinen. Bevisstheten frigjøres ytterligere i møte med andres bevissthet gjennom kultur, innovasjon og sosiale fellesskap.

Helheten, ikke byggesteinene

Hvis vi betrakter et praktbygg i stein, er det ikke de fysiske enkeltsteinene vi legger vekt på, men den arkitektoniske helheten og byggets historikk. Slik er det også med bevisstheten som en tilstedeværende helhet; den kan forstås hinsides de biologiske byggesteinene i hjernen. Hvis man likevel insisterer på å skille mellom «ånd og materie», kommer det an på hvordan man definerer «ånd», altså hvis en slik definisjon skal gi mening innenfor en biologisk ramme. En slik todeling av personligheten (dualisme) er omstridt innen filosofien, fordi dualismen gir ikke gode svar på fundamentale spørsmål. Helhetsbetraktningen er mer fruktbar, fordi helheten er mer enn summen av delene.