Slipp kunsten fri, ved å støtte Nuart!

DEBATT: Ta en titt på nettsiden til Stavanger kommunes ordning for kunst i det offentlige rom og du vil på forsiden finne et oppdrag helt illustrerende for hva slags kunst kommunale kunstordninger tilrettelegger for.

Ser man ikke at potensialet for kunst er langt større enn hva kommunen tilrettelegger for, og langt større enn kritikerne av Nuart klarer å forestille seg?

Viktor Rakov Gjengaar Leder, Urban Samtidskunst; bystyrerepresentant i Oslo (MDG)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Her bygger kommunen, her skal den nye kommunale kunsten skapes. Budsjett: 2,7 millioner kroner. Pengesummene til kunstfeltet i Stavanger er små ifølge kulturjournalist Zahl. Vi som tilrettelegger for såkalt gatekunst her til lands har likevel aldri vært i nærheten av å disponere en sum av en slik størrelse.

Kunstens potensial

Jan Zahl makter som Elin Reboli Melberg ikke å se forskjellen mellom kunst i kommunal regi og kunst i det offentlige rom, og hevder derfor at det finnes egne regler for kunstprosjekt i det offentlige rom. Nei, det gjør det ikke. Dessuten er det offentlige rom så mye mer enn kommunale bygg. Faktisk er mesteparten av eiendom i det offentlige rom privateid. Hva gjør kommunen og kommunens kunstordning så for å tilrettelegge for kunst her?

Ser man ikke at potensialet for kunst er langt større enn hva kommunen tilrettelegger for, og langt større enn kritikerne av Nuart klarer å forestille seg? Mener man virkelig at det kun er de offentlige byggene, som utgjør et fåtall, som skal få bære kunst? Eller skal huseiere selv måtte betale for kunst vi alle kan ha glede av? Her har Nuart-festivalen tatt en rolle og selv jobber jeg også i samme brede nisje på Østlandet. Sammen er vi del av en global kunstbevegelse som former byer og steder verden over.

Nettopp når skattebetalerne finansierer kunst bør også det brede lag av folk få oppleve mer kunst, som oppleves som relevant, som møter dem der de ferdes og der de bor, og som gjør dem stolte av byen sin. Dette er Nuart helt rå på. At Nuart kan skape mye kunst med få ressurser er hevet over enhver tvil. Hva de kan få til med halvannen million kroner i kommunal støtte, kan vi bare spekulere i, men jeg forventer kvalitet og det bør også dere selvsagt gjøre.

Om armlengdes avstand

Zahl bruker prinsippet om armlengdes avstand som argument mot den foreslåtte tildelingen. Dette prinsippet bør respekteres. Derfor er det på sin plass å minne om at det allerede i dag er slik at politikere bestemmer hvilke kunstorganisasjoner som skal motta penger og hvor mye. Intet nytt under solen der altså. Men om det er et helt grunnleggende premiss for moderne norsk kulturpolitikk at kunsten skal være fri, hvor godt harmonerer dette med Stavangers kommunale kunstordning, om kunsten skal begrense seg til et fåtall av kommunale byggeprosjekter? Nå har Stavangers politikere en gyllen mulighet til å nettopp slippe kunsten fri igjen, ved å støtte Nuart.