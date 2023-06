Er Strøksnes selv et gjenferd?

DEBATT: Å skrive i reisesjangeren kan være krevende. Det kan være vanskelig å frigjøre seg helt fra koloniale interesser og holdninger.

Jeg anerkjenner Strøksnes’ kritikk av kolonialisme og primitivisme. Er det likevel legitimt å spørre om boka samtidig er preget på ulike måter av en slik koloniserende tradisjon innenfor reiselitteraturen?

Magne Drangeid Litteraturvitar, Stavanger

Forfatter Morten A. Strøksnes er misfornøyd med min omtale 30. mai av boka hans fra i fjor, «Lumholtz’ gjenferd», med undertittel: «Verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte og det som ble igjen.» Det forstår jeg, siden jeg antyder at den – blant annet – dyrker det primitive, det eksotiske og forsvinnende.

Kritisk blikk på reiseforfatteren

I sitt motsvar til meg skriver Strøksnes at tittelen er mangetydig: «Men én av betydningene er at ‘Lumholtz’’ urfolk – som av hans samtid ble dømt til undergang, til den sikre utslettelse eller utryddelse, nettopp fordi de var så ‘primitive’ – ikke ble borte.» Det er jo bra, men jeg sidestiller heller ikke Strøksnes og Lumholtz’. Likevel er interessen min knyttet til om gjenferdet (også) kan være Strøksnes selv, den hvite, vestlige forfatteren som reiser i Lumholtz’ fotspor.

I så fall vil tittelen være uttrykk på en selvkritisk refleksjon over egen tekst og egen rolle som reiseforfatter. Hva har han egentlig der å gjøre? Det er nemlig ikke bare slik at Strøksnes reiser og skriver i Lumholtz’ fotspor, han skriver også innenfor og videre på en sjanger – reisesjangeren – som fra solid hold er blitt kritisert for å bygge opp under koloniale interesser og holdninger. Dette kan det være utfordrende å frigjøre seg helt fra.

Jeg anerkjenner Strøksnes’ kritikk av kolonialisme og primitivisme, men det er likevel legitimt å spørre om boka samtidig er preget på ulike måter av en slik koloniserende tradisjon innenfor reiselitteraturen? I boka «Jordomseilerne» (2022), viser jeg for eksempel hvordan idealisering av det primitive (de innfødte) preger norske seileres reisebøker fra Julie og Erling Tambs i 1930-årene – og fram til Per Tangvald i siste halvdel av 1960-årene.

Reiseforfatterne bruker de innfødtes «naturlige» levemåte som utopisk alternativ til det moderne, men bryr seg ellers lite om livsvilkårene deres og blir skuffet om de ikke er naturlige nok. Det er interessant å finne ut av i hvilken grad og hvordan dette er i nyere reisebøker, og i en slik studie vil nok Strøksnes inngå enten han liker det eller ei.

Hva er hans rolle i boken?

I «Lumholtz’ gjenferd» – ei bok jeg selv er begeistret for – leter jeg blant annet etter forfatterens selvkritikk, det jeg mener tittelen kan antyde. Et tilfelle er også på Borneo, der Strøksnes i et glimt ser seg selv gjennom ledsageren sin: «Hva er min rolle, i hans øyne? Kanskje å være ydmyk fordi jeg får en eksotisk opplevelse av den typen mange vestlige mennesker er så gale etter? En rik, vestlig kar som skummer fløten av regnskogen, før han reiser hjem og fortsetter med sitt overfladiske liv? Det er muligens et snev av sannhet i det, men likevel.» (s. 645)

Det er også interessant å studere hvem Strøksnes får i tale og hvordan, enten det er plantasjeeiere eller urbefolkningen. Interesserer han seg for livene deres eller mest for hvordan de kan brukes i hans egen belysning av Lumholtz? I hvilken grad tilbyr han urbefolkningen en stemme, i hvilken grad framstilles de tvert om som tause, trassige offer? Som i Queensland: «Jeg ser ytterst få aboriginer i denne delen av landet, men de få jeg støter på, ser ikke ut til å ha det så bra. De sitter ikke på bar, men er mer rusa enn bargjengerne. Ved et par anledninger forsøker jeg å oppnå en eller annen form for kontakt, men det blir ingen suksess.» (s. 128).