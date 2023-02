Gruvedrift i Dalane vil forurense enormt, og bør ikke støttes av INP

DEBATT: Etter å ha lest gjennom Elisabeth Stenes innlegg om gruvedrift i Dalane og frykten for at vi skal la enorme verdier seile av gårde til EU, må en undre seg over hva som er grunnen til en slik bekymring.

Innsenderen undrer seg over at Elisabeth Stene i Industri- og Næringspartiet kan være så positiv til gruvedrift i Dalane. Bildet er fra geologiske undersøkelser Norsk Mining gjorde i 2021.

Petter Løhre Leder La Dalene Leve

En kan fort spørre seg, hvor mye har egentlig Elisabeth Stene som offentlig representant for INP satt seg inn i grunnlaget for disse enorme verdiene som hun er bekymret for.

Innen gruvedrift er det malmverdien som har betydning. Det hele koker ned til hva det koster å utvinne et tonn med mineralkonsentrat, og hva er verdien etter at dette er solgt. En forekomst har liten verdi om den ikke er drivverdig.

På Titania i Sokndal er cut off på Ilmenitt ca. 15 prosent. Det betyr at alt berg som inneholder mindre enn 15 prosent har for lav malmverdi og blir enten kjørt på avfallstipp eller ikke drevet ut. Malm med høyere gehalt enn 15 prosent går til opprydningsprosessen.

I gjeldende forekomst har Norge Mining estimert et mineralkonsentrat (Øgreid) på 1,74 prosent fosfor, 4,95 % Ilmenitt og 0,07 prosent vanadium. Hva er det som gjør denne forekomsten drivverdig når malmverdier på <15 prosent vrakes i et ferdig oppbygget gruveanlegg på Tellenes?

Hvor skal gigantuttaket ligge?

Med et mineralkonsentrat på ca. 8 prosent fordelt på tre unike mineraler vil ca. 92 prosent av bergmassen som knuses til støv <0,5 mm gå til spille, og må deponeres et sted som forurenset masse. Det betyr at for hvert tonn berg som knuses, blir det <20 kilo mineraler og 980 kilo avfall.

Høres det sannsynlig ut at det oppgis en fosfatressurs på 70 milliarder tonn, noe som er omtrent like mye som hele verdens fosfatressurser? Hva ligger til grunn for beregningene og hvor skulle et slikt gigantuttak lokaliseres. Hvis verdiene er så store, hvorfor ønskes offentlig støtte/garantier?

Elisabet Stene har rett i en ting, en slik tenkt monstergruve vil medføre inngrep i natur og på privat grunn, det er det ingen tvil om. Faktisk ville inngrepene kunne blitt så gigantiske at store områder må fraflyttes og samfunn og livsgrunnlag nedlegges.

Det nevnes at det ikke er lett å få plass til storindustri rundt Sandnes-Stavanger-regionen da Statsforvalteren ofte stikker kjepper i hjulene. Det er ikke lett å få på plass en monstergruve i Dalane heller, på Helleland og Ualand midt i et bolig og landbruksområde.

Det kan virke som om representanten fra INP ikke helt vet hvor forekomsten ligger. INP har følgende i sitt partiprogram;

Miljøvern handler om å beskytte jorden vår mot utslipp av gift til jord, sjø og luft. Det handler om å ta vare på natur- og kulturlandskap. Det handler om å opprettholde livsgrunnlag for planter, dyr og mennesker. INP er sterkt opptatt av dette og vil jobbe for å ivareta miljøet på en best mulig måte.

En svært forurensende aktivitet

Gruvedrift er en av de mest forurensende aktiviteter menneske bedriver. I Dalane vil giftige mineraler kunne spre seg til luft og vann og true både mennesker, natur og matproduksjon. I tillegg vil forurenset deponimasse måtte dumpes i havet eller i innlandet. Hele lista av de punktene INP har i sitt program vil bli berørt.

At dette kan forsvares med å si nei til vindkraftpenger og at industri ikke lenger er forurensende fabrikkpiper, blir bare merkelig. Når Elisabeth Stene til slutt indikerer at dette kan gi lokal ungdom en fremtid i bygdene må vi bare opplyse representanten om at det er nettopp ungdommer, foreldre og gamle som er bekymret. De frykter fremtiden og antakelser gjør at deres livsverk må nedlegges og at bygdene fraflyttes. Ukritiske politiske utspill nærer denne frykten, da temaet er altfor alvorlig for svært mange mennesker i Dalane.

Hvis dette er INPS holdning til mennesker, natur og klima, bør en være ærlig nok til umiddelbart å endre partiprogrammet på gjeldende områder.