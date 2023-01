En god jobb trumfer alt

KRONIKK: Vi bor i landets mest attraktive region, rett og slett fordi vi fortsatt kan tilby de beste jobbene.

Harald Minge Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

For et par uker siden presenterte Aftenbladet en undersøkelse hvor 1017 unge mellom 15 og 29 år fikk spørsmålet: «Hvilke forhold mener du er viktigst for en god framtid for deg selv?» Øverst på listen: En jobb å trives i!

Disse svarene er en god bekreftelse for Stavanger-regionen. Å kunne tilby godt betalte, interessante og trygge jobber som folk trives i har vært vårt store konkurransefortrinn de siste tiårene. SSB-tallene som ble presentert i Aftenbladet i nylig, bekrefter at vi har vært Norges mest attraktive storbyregion de siste 20 årene – rett og slett fordi vi har vokst desidert mest. Hovedårsaken er udiskutabel: Mange jobber og interessante jobber!

Nå står vi i et nytt veikryss. Klarer vi å beholde posisjonen som Norges beste jobbskaperregion? Mye tyder på det. Vi har et næringsliv som er i bevegelse mot nye muligheter, og som er langt mer differensiert og allsidig enn noen gang. Fortsatt vil energinæringen være den store driveren. Nye selskaper og banebrytende industrielle initiativer på det brede energifeltet kommer i hopetall. Oljeselskapene er med og driver denne utviklingen. Det er nok å nevne ambisiøse planer for CO₂-lagring under havbunnen i Nordsjøen og alle andre lavkarbon- og fornybarsatsinger.

Husk også at mer enn 15 konsortier posisjonerer seg for konsesjonsrunden for havvind som er lovet til neste år. Altså: Havvind, CCS(U), hydrogen, batterier, nye teknologier og disruptive verdikjeder, i tillegg til mye annet!

Selvpisking

På tross av vår suksesshistorie, kan vi riktignok være ganske gode på selvpisking her i regionen når vi med jevne mellomrom diskuterer hvordan vi skal gjøre oss attraktive for framtidens arbeidskraft. Overdrevent mismot og problemorientering kan fort prege disse diskusjonene, som gjerne starter med opplesing av noen vedtatte sannheter: Vi sliter med omdømmet på grunn av oljå, vi har et for ensidig næringsliv, ungdommen er mindre opptatt av jobb og de urbane kvalitetene kan ikke konkurrere med Bergen og Oslo.

En paradeøvelse er å hente fram Telemarksforsknings undersøkelse om bostedsattraktivitet, som gjennomgående kårer de to regionene i Norge som ifølge SSB vokser mest – altså Stavanger og Oslo – til Norges to jammerdaler. Bare tull selvsagt, det eneste undersøkelsen viser er at siden vi har et så overlegent næringsliv, burde enda flere ha flyttet hit. Hele poenget er jo at vi har vokst mest – på grunn av vår næringsattraktivitet. Heldigvis er det jobbene neste generasjon også verdsetter høyest.

Pluss og minus

Selvsagt er det både plusser og minuser ved vår region, som i alle andre.

Plussene først: Ledigheten er lav, lønningene er høye og vi har mange og varierte jobbmuligheter i interessante selskaper. Det er attraktivt. Videre: Boligmarkedet er fornuftig med relativt lave priser, ikke minst sammenlignet med Oslo. Det er attraktivt. Vi er også en internasjonal storbyregion, for ikke å snakke om kulturlivet, naturen og mulighetene for et godt liv. Det er attraktivt. Næringslivet er dessuten mer variert enn sitt rykte, vi har blant annet den største IT-bransjen i landet, utenfor Oslo – og vi er dyktige på industrialisering med en rekke nye selskaper i nye næringer som gjør det veldig bra.

Hva så med minusene? Det mest alvorlige er kanskje at vi har den laveste dekningen i landet av studieplasser ved universitet og høyskole. Vi burde hatt mer enn dobbelt så mange studieplasser for å komme opp på nivået til Bergen og Trondheim. Det betyr at våre unge i større grad reiser bort, mens færre unge kommer hit for å studere. Vi kommer ikke vekk ifra at dette blir en av de store utfordringene som krever felles innsats framover, både for attraktiviteten og tilgang til kompetanse.

En annen utfordring: Størrelse og urbanitet betyr definitivt noe for attraktiviteten. Folk vil flytte til storbyer med mange muligheter. At vi er Norges tredje største storby (tettsted, siden by er et upresist begrep i Norge), er en godt bevart hemmelighet. Vi er mer opptatt av å understreke at Stavanger ikke er Sandnes, og omvendt – og at Sola og Randaberg ikke er en del av byen.

Næringslivet mer enn sultent

Vil vi vokse mest og forbli det mest attraktive storbyområdet i landet? Næringslivet har heldigvis estimert titusenvis av nye jobbmuligheter framover i både nye og eksisterende satsinger.

På Solamøtet stilte fylkesordfører Marianne Chesak følgende retoriske spørsmål: Er næringslivet sultent nok etter mange år med oljevelstand? Her mener jeg det finnes en fasit! Svaret er ja! Næringslivet er ikke bare sultent, det glefser etter nye muligheter. Nettopp derfor er det så viktig at denne sulten smitter over på offentlig sektor.

Det bør resultere i enda mer proaktiv holdning til næringsetableringer, forutsigbare regler, trygge rammer, brede forlik, tempo i saksbehandling og tillit til politikere og embetsverk! Dette har vært oppskriften på den unike suksessen Norge og denne regionen har hatt med forvaltning av naturressursene som landet vårt er velsignet med. Ikke bare gjennom snart 60 år med oljehistorie, men også i et hundreår med kraftforedlende industri. Dette må vi verne om i tider som dette for å skape framtidsjobbene.