Havvind i Norge er feil prioritering!

«Vindmøller skjemmer naturen og er neppe god forvaltning av landet og havet vårt», skriv Eirik J. Varhaug.

Eirik J. Varhaug Pensjonert bonde og landbrukslærar, Varhaug

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: I Norge har me så mykje billig vasskraft, samt mange andre billige og miljøvenlege energikjelder at me bør greie oss utan dyr havvind.

Problem med havvind:

Norsk havvind gir for dyr elektrisk kraft. 1500 vindmøller utanfor kysten vår vil medverke til permanent dyr kraft. Næringsliv og andre treng den områdefordel/konkurransefordel som billig kraft er, og som me har tradisjon for. Denne konkurransefordelen er med å motverke områdeulemper knytt til klima, topografi og lågt folketal med spreidd busetting. I periodar med overskot av vasskraft, til dømes nå i mai-juni 2023, er vindkraft overflødig. Havvind skaper problem knytt til fiskeri, fugleliv og sabotasje-risiko. Orkan og kjempebølgjer fryktar eg kan gjere stor skade, samt problem med skip i drift. Vindmøller skjemmer naturen og er neppe god forvaltning av landet og havet vårt.

Alternativ auke av energi:

Utnytte utbygd vasskraft betre (betre kraftline-nett med meir.) Kombinere tiltak mot flaumskade med utbygging av meir vasskraft (vassmagasin i fjellområde). Betre utnytting av energikjelder som jordvarme, solceller, ved og flis. Ta i bruk fleire varmepumper. Betre utnytting av overskotsvarme frå industrien. Energisparetiltak. Kjernekraft er ei energikjelde utan CO₂-utslepp. Truleg vil kjernekraft bli den viktigaste globale energikjelda i framtida. Kanskje bør vidare utvikling og produksjon hjå oss leggjast til Equinor (66 prosent statseid.) Framtida vil krevje store klimatiltak til dømes reduksjon av fossilt brensel. Dersom Thorium kan nyttast som billig nok brensel i kjernekraftverk, har me ei enorm norsk energikjelde. Me vil i det grøne skiftet få bruk for fleire små kjernekraftverk, kanskje bare litt større enn på verdas største krigsskip? Slike kraftverk bør plasserast strategisk etter behov i landet vårt, eventuelt som mobile kraftverk?

Naturleg radioaktivitet omgir oss kvar dag. Norsk kjernekraft vil neppe gi målbare endringar, reknar eg med.