Skolene bør avbestille nettbrettene til førsteklassingene!

DEBATT: Bruk pengene på bøker og gode tykke begynnerblyanter. Med mange års erfaring har jeg opplevd at dette klart er de beste redskaper for å lære å lese og skrive, og minst stressende.

Den frie leken er nesten borte fra 1. trinn. Mye stillesitting på hver sin pult. Nettbrett blir delt ut til hvert barn, noe seksåringene absolutt ikke har behov for, skriver Gerd Astad.

Gerd Astad Pensjonert klassestyrer på 1.trinn.

For 26 år siden ble skolestart for 6 åringer innført i Norge Da hadde det på landsbasis vært gjennomført et fireårig prøveprosjekt for å finne ut hvor det var best for 6-åringene å være; i barnehagen eller på skolen.

Sola kommune var en av pilotkommunene i forsøket med senket skolestart, og her begynte jeg. Det var interessante år med ukentlig kursing og foredrag i kommunen, og mange samlinger med erfaringsutveksling med de deltagende kommunene fra hele landet, både de kommunene som hadde barnehageforsøk og vi som hadde skoleforsøk. Resultatet etter evaluering ble nedsatt skolestart.

En viktig premiss var at 1. klasse skulle ha et klart førskolepreg, Vi drev tverrfaglig temabasert undervisning, nytt tema hver måned: Eventyr, Årstidene, Kroppen, Natur, Kunst, Vikingtiden med mer. Til hvert tema knyttet vi matematikk, lesing, skriving, kroppsøving, forming og musikk. Utenom temabehandlingen, sto frileken sentralt, inne og ute. Barna stortrivdes og det samme gjorde jeg.

Ved slutten av skoleåret hadde alle knekket lesekoden, mange før jul. 1. klasse er etter hvert blitt mer og mer skolsk. Den frie leken er nesten borte. Mye stillesitting på hver sin pult. Nettbrett blir delt ut til hvert barn, noe seksåringene absolutt ikke har behov for! For å si det med Bjørn Eidsvåg: «Det va ikkje sånn det sko vær, det va ikkje sånn det sko bli». Nå reagerer mange lærere, barnehagelærere, foreldre, forfattere, øyeleger, IT-folk, sosionomer, noen politikere, og i lørdagens Aftenblad, to psykologspesialister. Og husk at fri lek, inne, og ute i frisk luft, er viktig for at så små barn skal trives på skolen.