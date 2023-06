Høyres landbrukspolitiske nedsmelting

DEBATT: På slutten av en stortingssesjon diskuterer de politiske kommentatorene ofte hva som har endret seg i det politiske landskapet i løpet av året.

«Jeg må si at jeg savner anstendighet hos Høyre i den landbrukspolitiske debatten», skriver Geir Pollestad.

Geir Pollestad Finanspolitisk talsperson, Senterpartiet

Jeg mener det største politiske linjeskiftet har gått helt under radaren til kommentatorene: Høyres nye tilnærming til landbrukspolitikken.

Høyre har riktignok heller ikke tradisjonelt vært en fanebærer for norsk landbruk gjennom sin hang etter stordrift og svekket importvern. Det har likevel skjedd noe helt nytt denne våren, nemlig at Høyre har snudd ryggen til bøndenes rett til å forhandle om egne rammevilkår.

Da jordbruksavtalen ble diskutert i Stortinget tok ikke Høyres landbrukspolitiske talsperson opp et eneste politisk spørsmål med statsråden.

Forhandlingsinstituttet, som innebærer at bøndene hver vår forhandler med staten om støtte og priser, forutsetter at inngåtte avtaler stemmes gjennom i Stortinget. Sp, Ap, SV, V, KrF og PF sørget for at den inngåtte avtalen ble stemt gjennom i Stortinget i tråd med forhandlingsinstituttet.

Høyre valgte å stemme imot den inngåtte avtalen i Stortinget. Det er i tillegg litt av en allianse Høyre har funnet sammen med: Rødt med sin historiske forankring i Østblokkens kollektivbruk, MDG med sin kikerter-filosofi for norsk landbruk og Frp med sitt ja til mest mulig liberalisering og import.

Da jordbruksavtalen ble diskutert i Stortinget tok ikke Høyres landbrukspolitiske talsperson opp et eneste politisk spørsmål med statsråden. Høyre var i replikkene sine mer opptatt av at noen i Arbeiderpartiet hadde karakterisert Høyre på en slem måte og ville ha statsrådens syn på dette. Jeg må si at jeg savner anstendighet hos Høyre i den landbrukspolitiske debatten.

Høyre kjemper i tillegg for å få innført kjøttavgift og avgift på melkekartonger i Norge. Nye avgifter på en milliard kroner rett til norske forbrukere og matprodusenter. Vi ser et Urban-Høyre som ikke ser sammenhengene mellom bondens vilkår, selvforsyning og levende bygder.

Et levende landbruk i hele landet er en forutsetning for det Norge vi kjenner og er så glade i. Denne våren har norske bønder og deres rett til å forhandle om egne rammevilkår mistet Høyre. Det er potensielt svært alvorlig. For om inngåtte avtaler blir tilsidesatt i Stortinget så har jordbruket ikke noen forhandlingsrett.