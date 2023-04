SUS må sikres bedre økonomi

DEBATT: Etter åtte års dvaletilstand under Solberg-regjeringen hvor «fritt» behandlingsvalg syntes å være svaret på alt, er nå overføringer til sykehusene økt under den rød-grønne regjeringen.

«SUS er i en særlig vanskelig situasjon nå, pga. store investeringskostnader til vårt nye, flotte sykehus», skriver Arild Michelsen.

Arild Michelsen Leder, Stavanger Ap

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er bra at Regjeringen lover pris- og lønnsjustering, og at den vil foreslå en budsjettøkning til sykehusene på 2,5 milliarder kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men det er dessverre ikke nok.

Sikres forsvarlig drift

På tross av at det er nødvendig med trygg økonomisk styring for landet som helhet, må sykehusene sikres en forsvarlig drift. Det må heller ikke være slik at finansiering av nødvendig nybygg skal ramme sykehusdriften så kraftig, som vi i dag ser for Stavanger universitetssjukehus (SUS). Modellen for finansiering for nye sykehus er ikke god nok, og må endres.

I situasjoner med høy pris- og lønnsvekst må ikke dette gå utover forsvarlig pasientbehandling og føre til kutt i tjenestetilbudet.

Derfor vil våre delegater på Arbeiderpartiets landsmøte, som avholdes i begynnelsen av mai, arbeide for å få til en bedret sykehusfinansiering, både i generell drift og ved en endret finansieringsmodell for investeringer til nye sykehus. Det gjelder ikke bare SUS, selvfølgelig, men SUS er i en særlig vanskelig situasjon nå, pga. store investeringskostnader til vårt nye, flotte sykehus.

Tre tiltak synes å være helt avgjørende for å sikre forsvarlig drift: I dag er det krav om 30 prosent egenkapital ved nye sykehusbygg. Ved stramme økonomiske rammer for sykehusene, risikerer vi kutt i generell drift og utsettelse av byggeprosjektene. Sykehusutvalget, som nylig leverte sin innstilling, foreslår 10 prosent egenkapital. Vi ber regjeringen vurdere dette snarest, fordi vi får ikke realisert nødvendige sykehusutbygginger uten at staten tar en større del av regningen. Vi kan ikke ha et system hvor nødvendige investeringer går ut over pasientene og generell drift.

Sykehusdrift er økonomisk krevende, og det er nødvendig å utvikle gode og effektive driftsformer. Men i situasjoner med høy pris- og lønnsvekst må ikke dette gå utover forsvarlig pasientbehandling og føre til kutt i tjenestetilbudet. Sykehusene må derfor sikres en tilstrekkelig pris- og lønnskompensasjon, og vi er glade for at regjeringen er på god vei med dette. Såkalt innsatsstyrt finansiering, som er en viktig del av finansieringssystemet for sykehusdrift, må endres.

Ikke holdbart

Bare deler av sykehusdriften er innsatsstyrt. Da er det fare for skjevprioritering, ved at behandling som gir mest inntekter, prioriteres høyest. En annen alvorlig konsekvens kan være at behandlingsområder som er rammefinansiert, som f.eks. psykiatrien kuttes først, fordi de økonomiske konsekvensene da blir mindre. Dette er ikke holdbart.

En utarming av de offentlige sykehusene, kan føre til en oppblomstring av private løsninger, som vil kunne være svært negativt for det samlede helsetilbudet i Norge. Et todelt helsevesen, med store forskjeller i helsetilbudet mellom folk, vil kunne bli en konsekvens. Norge har et av verdens beste helsevesen, offentlig finansiert og drevet. Skal vi fortsette å ha det, krever det en robust, solid og bærekraftig finansiering, både av drift og investeringer. Vi i Arbeiderpartiet har helse som et av våre viktigste politikkområder. Vi vet at det også gjelder regjeringen, så nå trenger vi gode løsninger og handlekraft som sikres oss et godt, felles helsevesen og gode sykehusløsninger.

Helsen vår er noe av det viktigste vi har. Det må derfor avspeiles i politikken vår.