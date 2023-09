Vi er garantisten for at rushtidsavgiften ikke kommer tilbake

FEBATT: En stemme til Høyre er en stemme for innføring av rushtidsavgiften igjen.

«Jeg tror ikke jeg har snakket med en Høyre-politiker som ikke mener rushtidsavgift er en god idé», skriver Frode Myrhol.

Frode Myrhol Kommunalråd, leder utvalg for by- og samfunnsutvikling og gruppeleder for Folkets Parti (FP)

I desember 2014 stiftet jeg og to andre organisasjonen Folkeaksjonen nei til mer bompenger, med tanke på å stille til valg i Stavanger i 2015. Frem til dette hadde vi vært en ren protestaksjon, men vi innså at det var umulig å få gjennomslag uten å komme inn på den politiske arena. I valget i 2015 fikk vi inn tre representanter og fire år senere i 2019 fikk vi inn seks representanter. Det fleste som stemte på oss gjorde det nok på grunn av at de var like misfornøyde med Bymiljøpakken, som ble innført med Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og fylkesordfører Janne Johnsen (H) i spissen, som vi var. Det hører med til historien at både Sagen Helgø og Johnsen gikk ut i Rogalands Avis, bare en uke før valget i 2011, der de fastslo at Høyre var imot rushtidsavgift, likevel stemte altså begge for Bymiljøpakken med rushtidsavgift tre år senere.

Store gjennomslag

Som en del av flertallet i Stavanger har vi i Folkets Parti fått store gjennomslag når det gjelder bompenger, vi har fjernet den forhatte rushtidsavgiften, vi har snudd innkrevingsretningen på Bybrua og Tananger, og vi har fått vedtatt en rekke punkter i Stavanger kommunestyre, som skulle bli en del av reforhandlingene av pakken. Blant disse punktene er gratis bompasseringer mellom 19–07 på hverdager, gratis i helgene etter lørdag kl. 16, og reduksjon i antall makspasseringer fra 75 til 60.

Beklageligvis har reforhandlingen av Bymiljøpakken blitt utsatt, dette medfører dessverre at de positive vedtakene vi har gjort i Stavanger, nå står i fare for å bli overlatt til en Høyre-ordfører å kjempe for i forhandlingene med de andre kommunene og fylket. Dette er også kjernen i dette budskapet.

Jeg har satt meg godt inn i programmet til Stavanger Høyre, det eneste de skriver om bompenger er at de ønsker å innføre veiprising, hvor en skal måtte betale for hver meter en kjører og rushtidsavgift er en del av pakken.

Høyre gjør det godt på meningsmålingene, men spørsmålet er om de som stemte på oss i Folkets Parti i 2015 og 2019, er klar over konsekvensene om de nå heller velger Høyre.

Bompenger og rushtidsavgift har fått lite plass i debatten så langt, men det er definitivt en veldig aktuell problemstilling. Innføring av rushtidsavgiften igjen, nå vil det bli over 50 kr pr. passering, vil gjøre hverdagen vanskeligere for veldig mange, på toppen av høye rente, strøm, drivstoff og matutgifter.

De som tror at ikke rushtidsavgiften blir innført igjen om Høyre får ordfører i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og i fylkeskommunen, de kan like gjerne tro på julenissen. Jeg tror ikke jeg har snakket med en Høyre-politiker som ikke mener rushtidsavgift er en god idé. Det er altså like sikkert som at etter søndag kommer mandag, eller gjerne blåmandag i dette tilfellet. Det er også like sikkert at Sissel Knutsen Hegdal ikke vil bruke mange kaloriene på å kjempe for tidligere vedtatte lettelser i bompengeinnkrevingen om hun får plass i styringsgruppen.

En stemme til Høyre i dette valget er det samme som en stemme for å innføre rushtidsavgiften igjen. Høyre vil garantert benekte dette, på samme måte som i 2011, men alle kjenner historien.

Bare et sikkert valg

Om du ikke ønsker rushtidsavgiften tilbake til Stavanger har du egentlig kun et sikkert valg, du må sørge for at Folkets Parti blir størst mulig etter valget. Vi er garantisten for at rushtidsavgiften ikke kommer tilbake, og garantisten for at noen jobber for å gi deg som innbygger minst mulig utgifter.