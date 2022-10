Alle annen norsk krigsinnsats blekner mot det krigsseilerne gjorde

DEBATT: Er det en film om de som bare pyntet seg med krigsmotstand mens de jobbet for bedrifter som i praksis støttet okkupasjonen Arild Vøllestad ønsker seg? Eller filmer om de som anga sine naboer for kaffe, sigaretter, penger og alkohol?

En binders, en illegal avis, eller en liten sabotasjeaksjon var sikkert viktig for moralen, men ingenting mot det krigsseilerne gjorde. Bildet viser en «torpedonål» som ble gitt til norske sjømenn som overlevde angrep fra tyske ubåter.

Michael Håkon Holmboe Stavanger

Mens de modigste hjemme i Norge gikk med binders på jakka og nisselue på hodet, seilte krigsseilerne i farlige farvann og konvoier. I desember 1943 ble alle norske offiserer, til sammen rundt 1 130, samlet i Oflag XXI-C i Schildberg. I desember ankom også 32 soldater og offiserer som ble tatt av tyskerne på Svalbard under «Operasjon Zitronella».

Nordmennene overtok bygninger som tidligere var blitt brukt som krigsfangeleir for sårede og syke britiske soldater (Stalag XXI-A). Leiren var unik ved at den brukte flere bygninger i byens sentrum, rekvirert fra de polske beboerne. Bygningene lå ikke ved siden av hverandre, og hver enkelt bygning var inngjerdet med piggtråd. Oflag XXI-C var en leir for norske offiserer arrestert i 1942 og 1943, de fleste under opprenskningsaksjonen Aktion Polarkreis den 16. august 1943.

1 150 norske offiserer satt i leiren mellom 1942 til 1945. I januar 1945 ble de marsjert vestover, til Luckenwalde ved Berlin og senere Schlesien Friheten fikk vi til slutt. Men prisen som mange marinegaster betalte var høy. Disse karene og resten av de menn og kvinner som var ute i marinen og handelsflåten under krigen sto bak den eneste virkelige store norske krigsinnsatsen under krigen. En og annen sabotasjeaksjon var kanskje viktig, men satte ikke tyskerne særlig tilbake.

Det var sikkert stas å gjemme seg i Nordmarka med en stengun på deling per 100 mann fra aprildagene i 1945 da også tyskerne i realiteten hadde innsett nederlaget. Men det var ingenting mot hva 30-40.000 norske sjøfolk bidro med mot tyskerne. Nazi-Tyskland ble heldigvis til slutt knust. Det er ikke til å fatte hva mange gjennomgikk for vår frihet. En binders, en illegal avis, eller en liten sabotasjeaksjon var sikkert viktig for moralen, men ingenting mot frakten av olje, fly og stridsvogner til allierte havner under krigen. Da har jeg ikke nevnt verken senkingen av Scharnhorst eller deltagelsen i Normandie. Evig heder.

