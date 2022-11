Sandnes KrF ønsker utval som skal godkjenna lærebøker

DEBATT: Mange foreldre er urolege over at barnehagar og skular er i ferd med å bli ein plass der barna blir forvirra når det gjeld kjønnsmangfald, fordi dei får ei undervisning som ikkje har vitskapeleg og biologisk grunnlag.

Barn må få vera barn. Dei må få sleppa å ta stilling til spørsmål som kva slags kjønn dei føler seg som.

Margunn Hetland Salte Styremedlem i Sandnes KrF

Denne usikkerheita kan opplevast som eit overgrep mot barna. Ved fleire skular i dag blir det undervist i ei ideologisk forståing av kjønn, som bryt med etablert naturvitskap. Lærebøker kjem ut på ulike forlag om dette emnet. Tidlegare hadde norske styresmakter eit eige utval som skulle godkjenne alle lærebøkene som skulle ut i skuleverket.

Dette er det slutt på. Nå gir styresmaktene bare føringar for forlaga gjennom læreplanane, og det er opp til den einskilde rektor å avgjera om dei aktuelle bøkene skal kjøpast inn til skulen. Sandnes KrF vil sjå om det er mogleg å få gjenoppretta eit slikt utval for godkjenning av lærebøker. Opplæringslova seier at undervisninga skal fremja vitskapeleg tenkjemåte. At denne ikkje-vitskapelege forståinga av kjønn er teken inn i skulen sine læreplanar frå 2020, og at dette ikkje har vore offentleg drøfta og vitskapeleg kvalitetssikra, er både udemokratisk, uansvarleg og svært problematisk.

I staden for at elevane, i tråd med Læreplanen og Opplæringsloven, skal reflektera, vurdera og bruka ein vitskapeleg og kritisk metode, har stoffet om kjønn i lærebøkene ei oppsiktsvekkande slagside: Skeiv teori, normkritikk, kjønnsmangfald, flytande kjønn med meir, blir presentert som sjølvsagde sanningar utan motførestillingar, problematiseringar og alternative synspunkt.

Psykologspesialist Karoline Ø. Solheim ved Helsestajonens familiesenter i Stavanger kommune meiner det er tid for å tone ned konsentrasjonen på kjønn. Ho seier: «Det må vere rom for å vere guttete som jente, og motsett. Eg er redd dei som føler seg litt usikre og unormale, plutseleg skal kjenne at dei ikkje høyrer heime i kjønnet sitt.». Studiar har vist at dei aller fleste veks ut av kjønnsdysforien dersom dei ikkje blir utsette for psykologisk press og/eller medikamentell behandling.

Barn må få vera barn. Dei må få sleppa å ta stilling til spørsmål som kva slags kjønn dei føler seg som. Vel er det nokre ganske få som opplever at dei er født i feil kropp. Dei må møtast med respekt, og bli tekne på alvor tidleg, og få den hjelpa dei treng. Dette må likevel ikkje føra til at alle skal kjenna på om det kanskje er slik med dei også. Det skapar utryggleik hos barna.