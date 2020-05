Kva vil vi med Kleppeloen?

KLEPP: Sjølv ei grøn lunge treng luft for å pusta.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Marie Storhaug – for nokre år sidan forkjemparen for tunellen under Kleppevarden, som sparte Kleppeloen – vil ha folkeleg debatt om planen om å bygga to nye blokker «i inngangen til Loen», der ho sjølv «søker ei freda stund». Foto: Marie Storhaug

Debattinnlegg

Marie Storhaug Kleppe

Folk i Klepp kjempa og vann i 2000/2001 kampen for tunell og mot veg gjennom Kleppeloen. Det var ein viktig siger for den ettertrakta naturperla.

Tunellen kom i 2007 og mykje positivt har skjedd sidan den gong. I dag er Loen meir populær og meir brukt enn nokon gong. Både kleppsbuen og folk frå heile regionen finn vegen til det sentrumsnære friluftsområdet. Utvida turstiar og fleire aktivitetar har lagt til rette for nye brukargrupper og sommarkonsertane samlar tusenvis av tilhøyrar. Loen er ein eventyrleg boltreplass både for ungar og vaksne.

I desse heilt spesielle tider huser Loen òg etterlengta utandørs treff for små familie- og venelag. Me er mange som er glad i Kleppeloen – Loen er ei grøn og unik lunge.

Les også Ny lov slik at Kleppelunden får vere Kleppeloen

På nytt truga av utbygging

Men, – alt er ikkje såre vel. Me står føre ei storstilt utbygging som vil gjera store inngrep og for alltid forandra det mange opplever som Loen.

Visste du at hovudutval for samfunn og kultur i Klepp kommune 21. april vedtok at det skal byggjast to nye blokker i inngangen til Loen? Saka kom inn som tillegg til sakslista i hovudutvalet og skal opp i kommunestyret komande måndag, 11. mai – saman med sluttbehandling for Kleppeloen skule i same området.

Det er lite å lesa i avisene, og eg trur dessverre saka går litt under radaren for folk flest. Planen er å bygga to blokker der gardstunet ligg i dag. Slik eg les kommunepapira, skal den eine blokka vere på fem etasjar og den andre på seks etasjar (17–20 meter), med 35 bueiningar på totalt 3,6 dekar grunn.

Desse to blokkene kjem i tillegg til blokka på fem etasjar (17 meter) med 15 bueiningar som blei vedteken i 2019 saman med 15 bustader, etter ein lang prosess. Marka ved inngangen til Loen, totalt 10 dekar, er regulert til dette bustadfelt.

I tillegg er Kleppeloen skule og aktivitetssal for 350 elevar vedteken utbygd på høgda mot BMX-banen. Skulen er på vel 5000 kvadratmeter med mønehøgde på kote 61 for klasseromsfløya. Eg ser ikkje at det står i kommunepapira kor høg skulen blir, men den kjem til å bli godt synleg og fort dominerande i terrenget. Totalt 21 dekar er regulert, i tillegg kjem parkering og tilkomst for elevane.

Støttar kommunestyret forslaget frå rådmannen om to blokker til, skal i alt 34,6 dekar byggjast ut mot nord og nordaust. Totalt 65 bueiningar, fordelte på tre blokker og bustader, samt skule og gymsal. Tidlegare er det etablert byggjefelt mot sørvest, der vegen skulle ha gått viss tunellen ikkje hadde blitt bygd.

Kleppeloen, nede til venstre i biletet, er populær mellom turgåarar frå heile Jæren. No kan det kome to blokker på fem og seks etasjar (dei to gule områda til høgre i biletet). På det raude feltet (til venstre) kjem Kleppeloen skule og akvitetssal. Foto: Klepp kommune

Eg håper med dette å bidra til at me denne gongen kan få ein god og open debatt i forkant, ein som innbyggjarane kan ta del i.

Steg for steg

Slik eg ser det, er me i ferd med å byggja Loen inne og ned. For meg er Loen ikkje berre den lune hola inst. Det er stiane og kulturlandskapet rundt med stein, steingjerde, blomar og gamle tre. Det er det me ser, høyrer og opplever, fuglane som syng, sauene som beitar, barnelatter og stille. Det er der eg søker ei freda stund, og det er møteplassen for samvær med vener og familie.

Kommunen refererer i sakspapira til at dei ser på samanhengen mellom friluftsområdet Kleppeloen og framtidig utbygging. Som innbyggjar er det vanskeleg å følja med i dei trinnvise reguleringane som skjer over mange år. Eg saknar ei utgreiing av samla konsekvensar for Kleppeloen, som det viktigaste sentrumsnære rekreasjons- og friluftsområdet. Eg saknar at nokon taler Loen si sak.

Eg lurer på kvifor ikkje arealet der gardstunet ligg var oppe i diskusjonen då skuletomt blei landa? Den valde skuletomta ligg i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) på landbrukssida av den langsiktige grensa for jordvern. Kunne ein unngått å omdisponera denne jorda?

Me treng ein open debatt

Vegen gjennom Kleppeloen blei i sin tid vedtatt utan at folk forstod kva dette ville innebera. Det måtte den gang underskrifter og folkemøte til for å få saka opp på ny i kommunestyret. Eg håper med dette å bidra til at me denne gongen kan få ein god og open debatt i forkant, ein som innbyggjarane kan ta del i.

Slik eg ser det, er dei samla inngrepa – allereie utbygd, vedtatt eller planlagt utbygd – i sum for store for Loen, med blokker som framandelement i landskapet. Me må vakna, og spørsmålet er: Kva vil me med Kleppeloen?

Eg vil snarare utvida enn å byggja inne og ned. Sjølv ei grøn lunge treng luft for å pusta.