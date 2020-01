Kommuneøkonomi – ikke lurt å legge alle eggene i en kurv

DEBATT: Vi må klare å stå opp for jobbene i vår største næring, samtidig som vi sprer risiko og ikke legger alle eggene i samme kurv.

«Påstanden om at Høyre bringer «skam» over oljeindustrien faller på sin egen urimelighet. Det er vel knapt et parti som har tatt så mange initiativ for å gi byen arbeidsplasser i næringen», skriver John Peter Hernes og Aleksander Stokkebø. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

John Peter Hernes Gruppeleder for Høyre i Stavanger bystyre

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)

26. desember kom Christine Hartvigsen og Mads Danielsen i Frp med et krast innlegg hvor de helt riktig påpeker at mange av de røde flertallspartiene vil legge ned oljå, vår største og viktigste næring. De fleste vet også at det nye Ap-styret har betydd mindre forutsigbarhet for bedriftene og nedlegging av det viktige, regionale næringssamarbeidet.

Misforståelser i Frp

Likevel er det behov for å oppklare noen misforståelser som synes å herske i Frp, som vil plassere mer av byens verdier i oljeaksjer og gjøre Stavanger mer avhengig av én næring.

Stavanger er i dag en kommune med høy skatteinngang og har gjennom flere år med Høyre-styre bygget opp et av Norges beste tjenestetilbud. Samtidig må vi alle, som Frp selv skriver, erkjenne at en «svært høy» andel av kommunens inntekter avhenger av oljeindustriens suksess. Det merket vi for alvor under oljeprisfallet. Det var ikke bare bedriftene i regionen som ble rammet, men også kommuneøkonomien.

I regjering og lokalt har Høyre vært opptatt av omstilling og å legge til rette for vekst i flere næringer. De fleste økonomer vil være enig i at det er lurt å diversifisere og få flere ben, flere inntektskilder, å støtte seg på. Som by velger vi å fortsette tilretteleggingen for at olje- og energibedrifter skal velge å etablere seg her. Da er det kanskje lurt å ikke plassere alle sparepengene våre i samme kurv?

Spre risiko

Når bystyrets flertall velger å ikke plassere kommunens sparepenger i den samme sektoren som gir oss inntekter, handler det ene og alene om å spre risiko. Kommunens inntekter svinger i stor grad med aktiviteten i oljebransjen, og med oljeprisen. Når oljeprisen går ned, følger kommuneinntektene med nedover. Hvis vi da har plassert sparepengene i oljeaksjer som er med på de samme opp og nedturene, får vi da et dobbelt problem. Å sikre seg mot slike svingninger, er smart og fornuftig finanspolitikk, og helt i tråd med den gjeldende politikken for det norske oljefondet – som et bredt flertall på Stortinget (inkludert Frp) har sluttet seg til. Vi hadde gjort det samme uansett hvilken næring det var vi som kommune lente oss til.

Stavanger Høyre har tro på norsk olje og gass. Den vil fortsatt være en viktig motor i norsk økonomi, og norsk naturgass skal fortsette å utkonkurrere skitten kullkraft. Fornybar industri bygges på skuldrene av dagens oljenæring, med spennende muligheter for hydrogen, offshore vind og karbonfangst og lagring.

Faller på sin egen urimelighet

Påstanden om at Høyre bringer «skam» over oljeindustrien faller på sin egen urimelighet. Det er vel knapt et parti som har tatt så mange initiativ for å gi byen arbeidsplasser i næringen. Våre ordførere fra Arne Rettedal (H) til Leif Johan Sevland (H) og Christine Sagen Helgø (H) var alle viktige for å sikre at oljeselskapene valgte å etablere seg her. Stavanger Høyre har foreslått, og vil fortsette å fremme, flere initiativ og forslag for å sikre Stavanger som landets ubestridte energihovedstad.

Vi har tro på at kompetansen og ressursene i næringen fortsatt vil være viktig, også når vi skal løse klimautfordringene, men vi har ikke tro på at Stavanger er tjent med økonomisk ensidighet og avhengighet. Andre må gjerne alle legge alle sine egg i en kurv, men vi mener byen fortjener litt mer ansvarlighet enn som så.

