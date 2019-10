Politikerne må revurdere planene i Knud Holms gate

Leder for KBU, Kari Raustein, samt påtroppende leder av utvalg for samfunnsutvikling, Frode Myrhol, har i Aftenbladet gitt uttrykk for at de er positive til plan om høyhus som nettopp har vært ute på høring. Myrhol stiller seg uforstående til protestene mot utvikling av Stavanger sentrum. Alle medlemmer i kommunalstyret for miljø og utbygging (KBU) stemte mot Rådmannens forslag om at planforslaget avvises.

Betydelig dårligere bomiljø

Det har vært flere innlegg i mediene fra fagekspertisen som mener at høyhuset vil skape miljømessige problemer. Dagens beboere i området vil bli utsatt for et betydelig dårligere bomiljø i forhold til vind, utsyn, dagslys og ikke minst forurensning. En del av boligene blir ubeboelige på grunn av betydelig forringelse av dagslys.

Området er allerede et av de mest belastede områdene i Stavanger når det gjelder forurensning, og det sier seg selv at det ikke blir forbedret med et høyhus som skal huse 700 arbeidsplasser. Det skal ikke legges til rette for parkering, men det er stor kapasitet i parkeringsanlegget i St. Olav, og vi vet at en god del arbeidstakere er avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp og derav vil biltrafikken øke i området.

I tillegg vil det bli vareleveranser og nødvendige arbeidsreiser i arbeidstiden. I rapporten fra Novaform angående luftforurensning blir det ikke anbefalt å etablere bygg med bruksformål som bolig, lekeplass, grønnstruktur osv. Hva med alle oss som allerede har bolig i området – vi vil bli utsatt for ytterligere forurensning – er det greit?

Ubrukelige

Når det gjelder grøntområdene i nærområdet vil de bli mer eller mindre ubrukelige til varig opphold hvis planen om høyhus blir godkjent. Tivolifjellet som nylig ble opparbeidet vil ifølge Norconsults vindanalyse «ikke være bra egnet for utendørs opphold (verken korte eller lange opphold), men det vil fremdeles være akseptabelt for gående.» I tillegg vil ikke det åpne området i sør lenger være bra egnet som utendørs oppholdsareal. Altså – noen av de få «lungene» i sentrum vil bli mer eller mindre ubrukelige.

Vi blir stadig minnet på at vi vil «få mer vær» i fremtiden. Fagfolk har i tillegg hevdet at det ikke er fornuftig å bygge høyhus i bysentrum i Skandinavia da klimaet her gjør at gateplan blir kaldt og vindfullt.

Ifølge Schmidt Hamner Lassen Architets dagslysanalyse/utsynsanalyse vil deler av «Stavangers hjerte» Breiavatnet og langsgående fortau til tider bli skyggelagt. At våre folkevalgte vil tillate en slik inngripen i hjerte av byen er for mange ubegripelig. Vi får håpe at politikerne våre vil revurdere og virkelig sette seg inn i hvilke konsekvenser dette bygget vil ha for St. Olav kvartalet og Stavanger sentrum.