18.9. svarer Base-gruppen på kritikken av høyhuset i Knud Holms gate. Innlegget lener seg på sentrumsplanens bestemmelse hvor følgende setning inngår; «det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet». Base-gruppen la seg på et prosjekt med en høyde 13 meter over de øvre St. Olav-blokkene. KBU legger det ut med en høyde åtte meter over disse blokkene.

Som vi peker på i vår uttalelse har sentrumsplanen følgende kvalitetskrav til høyhusene (paragraf 1.3.1):

Kvaliteten på uterom og byrom med gode solforhold i nærmiljøet styrkes.

Gatemiljøet styrkes og viktige gang- og sykkelforbindelser etableres.

Lokalklimatiske forhold ikke vesentlig forverres.

Viktige siktlinjer og tilpasninger til bebyggelsesstruktur ivaretas.

Rådmannens innstilling drøfter grundig konflikten med byggehøydene i kvartalet der høyhuset rager over de øvre bygningene i et fallende landskap. Innstillingen viser også til problemene med tilpasning til bygningsstrukturen og den veggvirkningen høyhuset skaper i landskapet . Konklusjonen i innstillingen er at prosjektet kommer i konflikt med de fleste kvalitetskrav i Sentrumsplanen.

Konklusjonen i vår uttalelse framhever følgende:

Etablering av høyhus er svært krevende og stiller store krav til tilpasning.

Planen for høyhus i Knud Holms gate 8 fyller ikke et minimum av de krav sentrumsplanen stiller. Det går an å stille spørsmål ved sentrumsplanens faktiske åpning for høyhus i Knud Holms gate 8. Det bør i seg selv skjerpe kravene til kvalitet, som tross alt er nedfelt i sentrumsplanen.

Vi mener også at bystyret må ha et blikk for omfanget i utbyggingen. Det er et snev av gigantomani i planen der utbygger kanskje trenger litt hjelp for å «treffe planken». Sentrumsplanen åpner for nye arealer, men et realistisk blikk på framtidas behov tilsier at vi kan skynde oss langsomt og holde oss innenfor planens bestemmelser og intensjoner.

Om planen vedtas slik den er vedtatt utlyst, har troverdigheten til Sentrumsplanen fått et alvorlig skudd for baugen.

Høringssvar med klar retning

Vi merker oss at høringsfristen er utsatt til 4.10., og at det i dag er kommet inn mellom 60 og 70 uttalelser og merknader. En gjennomgang av høringssvarene gir et entydig signal: Planforslaget må avvises. Vi merker oss særlig uttalelsen fra Eiganes og Våland bydelsutvalg som ble vedtatt etter valget (16.9.): Partiene V, H, Ap (3 stk), KrF og SV avviser planen og støtter rådmannens innstilling.

Base-gruppen kan snu

Base Property foreslår i sitt innlegg at de skal betale naboer for verditap og ombygging av leiligheter for at de skal få dagslys. Dette er også en måte å fortelle at prosjektet ikke holder mål. Kanskje det er lurt å telle til ti og trekke forslaget?