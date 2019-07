Framtiden for «matfylket» er truet

Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland (Ap) og leder i Yrkesopplæringsnemnda

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda

Denne uken er det Gladmat, og folk står i kø for å kalle oss «matfylket Rogaland».

Samtidig er ungdommenes interesse for matfag på videregående skole nærmest i fritt fall.

De beste tomatene er fra Finnøy. Det saftigste lammekjøttet fra Rennesøy. Den beste silden fra Haugalandet. De beste «sjeldneste» gulrøttene fra Jæren. Vi har flest agurker, flest melkekuer og flest griser. Under Det Norske Måltid i år var Rogaland selvsagt soleklart best.

Og denne uken er det Gladmat-festivalen, Nordens største matfestival. Den trekker 250.000 besøkende, arrangeres for 21. året på rad – og er selve manifestasjonen av at Rogaland er matfylket i Norge.

Ledige pulter i klasserommet

Ja, vi har grunn til å være kanonstolte. Av råvarene, bøndene, restaurantene, forhandlerne - og tradisjonene. Dette kommer ikke av seg selv. Og det er særlig en trend som truer framtiden til matfylket Rogaland.

Søkertallene til matfagene på videregående skole synker nemlig markant hvert eneste år. Linjene tilbys på Jåtttå, Karmsund og Bryne. Samlet dropper søkertallet med rundt 10 prosent i året. Interessen var såpass laber at linjen på Godalen måtte legges ned i 2016. Utviklingen har ikke snudd etterpå – tvert imot. I 2015 var det 133 søkere. Denne uken ble det klart at bare 99 søkte på de 120 ledige matfag-plassene.

Det burde vi kanskje ha i mente når vi smaker oss gjennom bodene denne uken. For samtidig skriker Rogaland etter fagarbeidere innen matbransjen. Både servitører, pølsemakere, kjøttskjærere og kokker. For å foredle de beste og reneste råvarene, trenger vi også de beste fagarbeiderne. Vi har gode forutsetninger for mat, men det er ikke nok.

Dårlig rykte

Vi tror noe av problemet handler om informasjon. Mange ungdommer og deres foreldre, som de viktigste rådgiverne i valg av yrke, er ikke klar over de store mulighetene som ligger i mat- og restaurantfag. Det er både trygt, spennende, og jobbsikkert å studere matfag. Det er nok læreplasser til elevene, og det gir mange muligheter etter endt utdanning.

Det er noen myter rundt matbransjen som får leve, som at det å produsere mat er gammeldags og kjedelig. Produksjon av mat er viktigere enn noen gang, og gjennomgår en teknologisk revolusjon som gjør de ulike fagene enda mer spennende. Norge er et stadig mer populært reisemål og det å tilby utenlandske turister norskprodusert og kortreist mat bør være en attraktiv mulighet for mange ungdom.

Det er mange spennende historier vi kan løfte fram fra bedrifter i mat- og restaurantfag. Et seriøst arbeidsliv er viktig også for denne bransjen, og mye godt arbeid legges ned i enkeltbedrifter.

Ostehuset er et godt eksempel på en bedrift som er gode på å åpne opp om sitt indre liv som arbeidsgiver. Den opprinnelige planen til Hanne Berentzen og Tom Sørensen var å etablere en butikk med delikatessevarer, og å introdusere kvalitetsoster. Så åpnet de kaféen for å prate med gjester og dele av sin kunnskap. Vi kjenner godt til hvordan dette konseptet utviklet seg videre.

Informasjonsdugnad

Derfor vil vi gå sammen med bedriftene i matbransjen for å skape et enda større engasjement blant ungdom om de mulighetene som fagene kan gi.

Vi vil oppfordre spesielt foreldre til å snakke med ungdom om at det finnes spennende fag innen mat- og restaurantfag, og at ingen dører lukkes med dette valget. For å bevare og styrke Rogaland som matfylke, må vi alle bruke de mulighetene som byr seg til å dele informasjon om gledene ved matfaget.

Den største muligheten for å gjøre dette, er selvsagt denne uken. I og rundt matbodene i Stavanger sentrum.

God Gladmat-fest!