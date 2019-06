Historieforfalskning om kommunesammenslåing

Gunnar Jan Johnsen kommer i et debattinnlegg i Aftenbladet 28. mai med en rekke påstander knyttet til det politiske håndverket den sittende posisjonen i Sandnes, gjennom snart åtte år, har utført og alt karakteriseres som slett arbeid. Sandnes Senterpartiet er han heller ikke imponert over. Han mener vi «sitter stille i båten» og yter lite motstand og lar en liten utkantkommune mot sin vilje dras inn i sentrale Sandnes».

Var flertall i Forsand

Dette er i det minste en betydelig historieforfalskning av Gunnar Jan Johnsen. Som kjent var det et flertall i Forsand kommune, inkludert Forsand Senterparti, som i 2016 ba Sandnes om kommunesammenslåing. Sandnes hadde et bystyrevedtak som sa at vi var åpne for å snakke med nabokommuner, dersom de ba om det. Vi skulle ikke ta noe initiativ til det selv.

Det forelå to flertallsvedtak i Forsand kommunestyre der det ble bedt om sammenslåing med Sandnes, og etter hvert en innbyggerundersøkelse der 50 prosent av innbyggerne ga uttrykk for at de ønsket sammenslåing med Sandnes, og 42 prosent ønsket sammenslåing med Strand. I den perioden da Sandnes kommune behandlet vedtaket om sammenslåing, var det flertall for dette i Forsand.

Ikke motarbeidet Forsands initiativ

I ettertid har det vært en endring av dette flertallet i Forsand og flere påfølgende prosesser. Det ble gjennomført en grensejustering, og avholdt en ny folkeavstemning. En del av det politiske miljøet i Forsand ønsket å endre de to stortingsvedtakene som stadfestet sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes. Bystyret i Sandnes har ikke makt eller mandat til å endre Stortingets vedtak, men vi i Sandnes har ikke motarbeidet Forsand sine initiativ rettet mot Stortinget.

Sandnes kommune (og Senterpartiet i Sandnes) har i prosessen med sammenslåing med Forsand fulgt det regelverket som kommunene var pålagt å følge i kommunestrukturprosessen og som fylkesmannen var prosessleder for. Vi har hatt et flertall av Sandnes Senterparti sitt styre bak de vedtak som er truffet.

Har respektert Forsand

Vi har respektert Forsand sine varierende standpunkt, og vi har respekt for at andre i Senterpartiet kan ha et annet syn i denne saken. Vi ber også om respekt for at vi som folkevalgte i Sandnes kommune ikke ønsker å gå utover vårt mandat og agere som om vi var folkevalgte i Forsand kommune. For oss blir det feil å gjøre vedtak på vegne av innbyggerne i Forsand. Vi er to selvstendige kommuner fram til kommunesammenslåingen i 2020, med noen føringer for hva som skal håndteres av Fellesnemda.

Vi er trygge på at de folkevalgte i Forsand kommune klarer å ivareta forhold rundt kommunestrukturen i egen kommune, helst uten innblanding fra folkevalgte i nabokommunene, som ikke er gitt noe mandat fra innbyggerne i Forsand. At det har vært mange utenforstående som har ønsket å fremme egne særinteresser opp i denne debatten og at motivene har vært av høyst ulik karakter, er vi imidlertid ikke i tvil om.

Slett arbeid

Det er Stortinget som har gjort vedtak om kommunesammenslåing mellom Forsand og Sandnes og det er Stortingets flertall Gunnar Jan Johnsen må rette sin harme mot. Sandnes Senterparti synes ikke at regjeringen sin kommunestrukturreform har vært en god prosess. Det har vært slett arbeid og ikke særlig «skapende».