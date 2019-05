Stavangerpolitikken trenger ikke «hat», Høyre

Stavanger Høyre er stresset: De siste to ukene har hele fire innlegg fra sentrale Høyrefolk handlet først og fremst om å angripe Arbeiderpartiet. Samtlige har munnet ut i karakteristikker av Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun, som åpenbart skal omtales i så negative ordlag som mulig – heller enn å dra frem sin egen ordførerkandidat. Det er ikke et tegn på styrke eller selvtillit til egne løsninger.

Feilkarakteriserer Ap’s politikk

Samtidig er det Høyres privilegium å benytte karakteristikker som «bløffing» og «svartmaling» og, av alle ting, uttrykke et «savn» over mangel på «anstendighet» og «redelighet» – mens man selv grovt feilkarakteriserer Arbeiderpartiets politikk. Vanvittige påstander som at Arbeiderpartiet vil «legge ned den franske og britiske skolen», slenges frem. Vi konkluderer med at Høyres valgkampstrategi ser ut til å være lagt: Få Arbeiderpartiet på defensiven ved å slenge ut påstander uten rot i virkeligheten, slik at energi må brukes på å svare på disse, og heft negative karakteristikker på Arbeiderpartiets ordførerkandidat. De om det. Vi skal svare på Høyres angrep – men først og fremst ønsker vi heller å fremme vår egen politikk.

Det politiske klimaet oppleves som stadig mer krast og polarisert.

Det vi imidlertid innstendig vil be Høyre om, er å unnlate å bruke ordet «hat» om folk som har andre meninger enn dem selv. Hva helt konkret ønsker Erlend Jordal, bystyrekandidat for Høyre, å oppnå med dette? Det er svært oppsiktsvekkende at Høyre i år tyr til ordet «hat» for å karakterisere sine politiske motstandere, bare fordi vi har ulike meninger omkring graden av offentlige eller private kommersielle tilbydere når det gjelder å drifte kommunens tjenester.

Besinn ordbruken

Det politiske klimaet oppleves som stadig mer krast og polarisert. Valgkampen blir lang og tøff, hvor partiene skal løfte frem egne saker, og samtidig synliggjøre konsekvensene av andre partiers politikk. Men Stavangerpolitikken er ikke tjent med at politisk uenighet betegnes som «hat». Vi ber Høyre besinne seg i ordbruken. La oss heller gå sammen, frem mot valget den 9. september, for å vise at en annen politisk valgkamp er mulig.