En hyllest til helsevesenet fra en takknemlig mor

OMSORG: Det finnes en gutt som ble født i februar 2020. På tross av en global pandemi har han fått all den medisinske hjelpen han trenger. Og det finnes en mor som er utrolig takknemlig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Til alle i Stavangers helsepersonell. Takk for jobben dere gjør, for måten dere møter oss på, og for unntaket dere velger å leve i. Vi hadde aldri klart dette uten dere, skriver innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Karoline Furre Hafrsfjord

Det står en dame i enden av gangen på Sentrum helsestasjon og smiler. Hun henter en pute til ryggen og spør hvordan bekkenet er nå. En jordmor som alltid har mer tid enn hva klokka tilsier, som passer på deg og vet alt om svangerskapet. Som gir en klem, en hånd på skulderen og tilbyr en ekstra undersøkelse om det blir nødvendig.

Det går barnepleiere rundt på barselhotellet i Stavanger. Som har spesialisert seg på alt man ikke forstår. Som viser deg hvordan bleien skiftes, forstår at å bli mor kan være overveldende, og gir deg den tryggheten du trenger.

Ring når du vil

Det sitter en helsesykepleier på Madla helsestasjon. Som ringer når pandemien starter. Som er rolig og fattet når man selv er overveldet, og som legger trykk på at man kan ringe når som helst. Som så gjerne skulle gitt deg en barselgruppe, og ringer deg utenfor kontortid.

Det sitter en fastlege på andre siden av kamera på mobilen. Hun må rope høyt og beklager seg for det, fordi det er noe galt med teknikken. Grundig er bare mellomnavnet, tonen er alltid imøtekommende, og hun tar deg på alvor.

Det står en lege på barneavdelingen i Stavanger. Hun roper opp navnet ditt som om hun kjenner deg fra før. Hun er den type lege som skriver på papir når hun snakker med deg, fordi hun vil se deg i øynene når du forteller.

Varme på avstand

Det står mengder av helsepersonell på jobb. Som må avstå fra å legge hånda på en skulder eller si at far kan også komme inn. Som går i en turnus full av endringer, og som tåler belastningen av unntak. Som må beklage så meget i stedet for å sette av litt ekstra tid.

Det finnes en gutt som ble født i februar 2020. Han er godt ivaretatt på alle kanter. Som på tross av en global pandemi har fått all den medisinske hjelpen han trenger. Og det finnes en mor som er utrolig takknemlig for Stavangers helsepersonell sin innsats.

Så til alle i Stavangers helsepersonell. Takk for jobben dere gjør, for måten dere møter oss på, og for unntaket dere velger å leve i. Vi hadde aldri klart dette uten dere.