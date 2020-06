Et trøstesløst «ja» til høghus fra Aftenbladet på lederplass

Stavanger: Aftenbladets lederartikkel 11. juni har overskriften «Ja til høyhuset» som overskrift på sin leder. Underlig. Hvorfor skal en avis støtte et høghus?

Sivilarkitekt Rolf Skjelstads kunstneriske kommentar til Aftenbladets standpunkt i saken om høghuset i Knud Holms gate 8: Sjefredaktør Lars Helle applauderer byggeplanen.

Debattinnlegg

Rolf Skjelstad Sivilarkitekt

Lederartikkelen gir fem grunner til at dette er bra med et høghus på 16 etasjer i Knud Holms gate 8, like ovenfor Breiavatnet i Stavanger sentrum.

Skal det først bygges høgt i Stavanger, er det best at det er her det skjer, argumenterer Aftenbladet. Men hvorfor skal det bygges høyt i sentrum av Stavanger? St. Olav.komplekset like ved fungerer som boliger, men ikke som bybebyggelse. I gata dør butikkene. Fagfolk har redegjort for at det nye bygget tar sol, skaper dårlige uterom og gir vind.

Bare flytte arbeidsplasser?

Det andre momentet i lederen er at det er ønskelig å legge til rette for arbeidsplasser i sentrum. Ja, men det kan jo arbeides i lavere hus. De fleste gjør jo det.

Her skal inn 600 arbeidsplasser, opplyser lederen. Ja vel, hvor kommer de fra? Flyttes de fra eksisterende lokaler, slik at enda mer blir stående tomt i bykjernen eller på Forus? Eller er det nye arbeidsplasser for innvandrere eller folk fra distrikter som kanskje trenger arbeidsplassene bedre?

Men hvor mye står ledig i Stavanger sentrum, hvor mye er ledig på Forus? Er det ikke bedre å fylle dette opp først? Trenden bør være først å bruke det vi har. Vi har jo en ambisiøs klimaplan i Stavanger.

Fylle igjen Breiavatnet også?

Lederens tredje argument er at det ligger nær stasjonen, og at det er et politisk mål å fortette langs kollektivaksene. Logikken er altså at folk skal komme til høghuset fra Jæren og de ytre bydeler og dra kortest mulig hjem igjen. Det blir lite handel på Holmen av det.

Området rundt Breiavatnet skal altså fortettes til det tragiske fordi Breiavatnet ligger for nær et knutepunkt. En tidligere rådmann ville fylle det igjen, det er kanskje nå i tråd med politiske målsettinger.

Riksantikvaren kom med innsigelser fordi bygget ble ødeleggende for rommet rundt Breiavatnet, men ga opp.

Det fjerde argumentet er at det nå er gitt grønt lys for et prosjekt som er atskillig lavere enn først søkt om. Dette er jo et gammelt triks. I Rettedals tid ville [daværende] Rogalandsbanken ha 32 etasjer og fikk St. Olav. Jeg slutter aldri å undre meg over hvorfor utbyggere får seg til å lansere prosjekter som strider mot vedtatte planer (og mot stedenes kvaliteter). Det er frekt.

Lederens siste argument er at det er stilt krav til uterommene. Ja, det skulle jo bare mangle. Og så lar Aftenbladet seg friste av restaurant eller kulturtilbud på toppen. Det kan bli fint, da kan vi se Breiavatnet, og vi slipper i alle fall å se monsterbygget.

Vår avis?

Lederen avslutter med å si at «noen mener argumentene ikke er tunge nok». Noen? Det er ikke bare noen, det er kommunens egne fagfolk, det er Arkitektforeningen, Byutviklingen lang lange linjer (BULL), bydelsutvalget og ikke minst beboere og naboer. Jeg kjenner bare politikere som er for dette. Og så Minge i Næringsforeningen da.

Etter runden om Paradis trodde flere av oss at politikerne mente noe med at de vil ha medvirkning i byutviklingen. Her har et flertall ikke hørt på andre enn utbyggeren. Byen, og folk i byen, hadde vunnet noe på at klumpen ble to etasjer lavere. Bare utbyggeren hadde tapt litt penger.

Det er underlig at avisa velger denne sida, den vil jo gjerne være vår avis.