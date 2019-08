Konsensus-allergi – hvorfor er det feil å søke enighet, Ap?

Venstresiden i Stavanger-politikken – med Arbeiderpartiet i spissen – utbasunerer at 24 år med ordfører fra Høyre er nok. Torstein Tvedt Solberg henger seg på i Aftenbladet mandag 26. august, og mener Høyre har satt med makten alt for lenge og at partiet ikke er så lyseblått som det hevder. Han nevner ikke at i 8 av de 24 årene var Arbeiderpartiet i posisjon og styrte i tospann sammen med Høyre.

Når ble det en uting å søke sammen i større koalisjoner?

Førte Ap over i konflikt

Samarbeidsperioden var tuftet på ønsket om konsensus. Det ligger i den stavangerske ryggmargen å bli enige om vei og virkemidler. Med Cecilie Bjelland i ledelsen skrotet Arbeiderpartiet sin samarbeidslinje og førte partiet bort fra konsensus og over i konflikt. Fokuset ble på hva som skiller, ikke på det som forener. Dette resulterte i sterke interne stridigheter og personutskiftninger I Arbeiderpartiet, men hovedlinjen videreføres. Arbeiderpartiet i Stavanger er fremdeles allergiske mot konsensus.

Men hvorfor er det skambelagt å søke enighet? Når ble det en uting å søke sammen i større koalisjoner? Hvorfor skulle det være bedre å fokusere på kamp, konflikt og interessemotsetninger?

Noen av Stavangers største seire har kommet de gangene vi har gått sammen, lagt interne stridigheter på hyllen og fokusert på hva vi kan få til. Det er nok å nevne at vi ble oljehovedstad, at vi fikk universitetsstatus, at vi ble europeisk kulturby, at vi fikk et flott konserthus. Eksempler på at vi samlet kreftene og våget å være ambisiøse.

Ann Sesilie Tekfeldt – bystyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti – skrev i Aftenbladet i vår om hvordan Drammen hadde utviklet seg fra et nasjonalt mobbeobjekt til en by som innbyggerne er stolte av. Hun siterte tidligere Arbeiderparti-ordfører Lise Christoffersen som sa at det aller viktigste «var den brede partipolitiske enigheten, det at de så etter muligheter, ikke hindringer, og at alle trakk i samme retning.» Suksessen i Drammen var basert på alt det Arbeiderpartiet i Stavanger implisitt er imot.

Gjenreise samarbeidskulturen

Høyres ordførerkandidat – John Peter Hernes – har invitert til samarbeid og ønsker å gjenreise samarbeidskulturen som lenge preget Stavanger, men responsen fra en radikalisert venstreside har vært laber. Hovedfokuset er fremdeles på konflikt, heller enn konsensus, kamp heller enn resultater. Ann Sesilie Tekfeldt bør ta sine partifeller i skole og fortelle historien fra Drammen – ikke minst til Torstein Tvedt Solberg.

Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Det er ved å etablere enighet og stå sammen om disse målene, vi kan gjøre Stavanger til en enda bedre by å bo i.