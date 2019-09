Uten mat og drikke, duger helten ikke. Og ungdommene våre er de største og viktigste heltene vi har.

Det er bred enighet om at du presterer bedre hvis du spiser skikkelig frokost. Likevel viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) at bare 59 prosent av landets 15-åringer spiser før de går på skolen.

Over halvparten av lærerne i grunnskolen opplever også daglig eller flere ganger i uken at elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist tilstrekkelig i løpet av skoledagen. Dette er ille. Vi synes tallene er overraskende høye.

Det verste er at det er de elevene som fra før av har dårligst forutsetninger for å lykkes på skolen, som faktisk sitter sultne — mens de skal løse ligninger, pugge tyske gloser eller lære seg det sosiale spillet for resten av livene sine.

Regjeringen sier nei

Arbeiderpartiet har gratis skolemat på grunnskolen som en av de aller fremste valgkampsakene. Vi har også fremmet forslag om dette på Stortinget. Men det har blitt stanset av Høyre, Frp og regjeringsflertallet.

Heldigvis – for fylkets ca. 16.000 elever på videregående skole – er Arbeiderpartiet i posisjon i Rogaland fylkeskommune. Vi lovet velgerne våre gratis skolemat for fire år siden om vi kom i posisjon. I fjor ble det innført på sju skoler. Og i forrige uke innførtes det på alle de 26 videregående skolene.

Reduserer sosial ulikhet

For de sosiale helseforskjellene i Norge øker og er større enn i flere andre europeiske land, ifølge rapporten «Helsetilstanden i Norge fra FHI. Det er politisk enighet om å snu denne utviklingen og utjevne forskjellene.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har pekt på gratis skolemåltid som et utjevnende tiltak. Hun får støtte fra seniorforsker Bjørn Heine Strand som har forsket på sosial ulikhet i helse. Han peker på at tilbudet må være gratis for at de som trenger det mest, skal benytte seg av det.

Frokosten er ikke en praktisk detalj. Den er fundamentalt viktig, og noe alle trenger. At den er gratis, utjevner sosiale forskjeller og styrker fellesskapet vårt.

Derfor prioriterer Arbeiderpartiet gratis skolefrokost.