Illeluktende og giftige Hålandsvatnet er en lenge varslet katastrofe

Fersk rapport fra Rogalandsforskning:

HÅLANDSVATNET ER STERKT FORURENSET

– Tilførselen av fosfater må reduseres med 25 prosent om Hålandsvatnet skal komme under kritisk forurensingsnivå. Den største kilden til denne forurensingen, er avrenningen fra jordbruket, sier Steinar Sanni fra Rogalandsforskning til Aftenbladet. Han legger nå fram en fersk rapport om tilstanden i Hålandsvatnet.

Av Bjørn Rasen

Det er Randaberg og Stavanger kommune som er oppdragsgivere for undersøkelsen. I rapporten konkluderer Sanni og forsker Åge Molversmyr med at 60 prosent av fosfattilførslene i vannet stammer fra jordbruket. Men, også kloakk fra boliger og bunnlaget i vannet gjør at blågrønnalger trives. Målingene ble gjort i 1988. Det fører Hålandsvatnet inn i forurensingsklasse fire, som er den høyeste Statens forurensningstilsyn opererer med.

– Den negative utviklingen ser ut til å ha stoppet, men vi må unngå ytterligere økning av fosfattilførsler, ellers frykter jeg en snøballeffekt, sier Sanni.

Den verste perioden er fra april til medio september. Da er det mye næring i vannet og algene trives.

Vanskelig for fisken

– Under 10 meter finnes det ikke oksygen, noe som går ut over fisken. I Hålandsvatnet finnes røye som gjerne trekker ned på dypere vann om sommeren, sier Molversmyr.

Fisken i Hålandsvatnet har gode oppvekstvilkår i og med all næringen.

– Men, vi må sørge for at det ikke blir for næringsrikt, det slår tilbake på fisken som da vil få problemer, hevder Sanni.

I enkelte perioder når vannet er grønt, anbefaler ikke de to forskerne at folk bader i Hålandsvatnet: – Dersom algene danner gift, kan dette medføre kløe.

I de periodene det ikke er algevekst, er bading tilrådelig.

Det ble laget en handlingsplan for Hålandsvatnet før undersøkelsen. Sanni understreker viktigheten av at denne blir fulgt: – Bøndene må følge opp det gode arbeidet de har begynt på, over tid vil det gi resultater.

– Utvid gjødsellagrene

Viktigst er det å redusere bruken av kunstgjødsel samt utvide gjødsellagrene. I dag sprer bøndene gjødselen ut både høst og vinter fordi de ikke har store nok gjødselkjellere.

– I disse periodene er det ingen planter til å binde sammen næringsstoffene, og da er det klart at forurensingen blir for stor, innrømmer fylkesagronom Tor Magne Bjerga.

Han peker på at omsetningen av kunstgjødsel er halvert fra Felleskjøpet på de siste åtte årene:

– Det viser en fornuftig utvikling, men det blir umulig å ta bort all gjødsling.

– Bøndene har en positiv holdning til det å redusere gjødslingen, og det viktigste trekket er å utvide gjødselkjellerne. Vi er i gang med planleggingen av dette, sier Geir Rygg til Aftenbladet. Han er jordbrukstekniker ved Landbrukskontoret i Rogaland.

– Et av tiltakene vi planlegger er å kurse bøndene i gjødsling, sier Rygg.

– Mye av bebyggelsen i området har ikke tilfredsstillende avløp. Det betyr at de ikke har renseanlegg eller er tilknyttet til det offentlige kloakknettet, sier avdelingsingeniør Tor Larsen hos byingeniøren i Stavanger.

Hålandsvatnet blir ikke rent igjen over natta. Molversmyr sier vannet har en responstid på seks år før en får full effekt av tiltakene som settes inn. Denne blir enda lenger dersom det ikke blir noen fortgang i mottiltakene.