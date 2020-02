Høyttenkning om det gamle sykehuset

DEBATT: Fylkesordfører Marianne Chesak inviterer i et debattinnlegg i Aftenbladet 5. februar oss alle til å «å lufte de tankene vi har for Akropolishøyden.» Flott!

Museum Stavanger og Rogaland Teater trenger og fortjener plass. Dette er en unik mulighet til å aktivere eksisterende mulighetsrom i byen. Foto: Illustrasjonsbilde/Helen & Hards volumstudie

Ane S. Dahl På vegne av Helen & Hard Arkitektfirma

Helen & Hard Arkitektfirma ble i 2019 engasjert til å lage en mulighetsstudie under navnet «Akropolisvisjonen». Oppgaven var å se på om en felles fremtidig utvikling er en mulig løsning for Museum Stavanger og Rogaland Teater på de tomtene de i dag sitter med.

Betydelige moderniseringsbehov

Det ble tydelig for oss at både museum og teater har akutte behov for oppgradering og mer plass. Arbeidsforholdene på teateret er kummerlige og tilgjengeligheten på museet er diskriminerende dårlig for å nevne noe.

I vår mulighetsstudie ble vi bedt om å vurdere det volumet museet og teateret selv hevder å ha behov for, og om det lar seg innpasse på tomtene. Her er det mange typer areal det er behov for, ikke bare utstillingsarealer og scener, men også kontorer, verksteder, møterom og fasiliteter for ansatte.

Mulighetsstudiet illustrerer at volumbehovet plassert på denne tomta vil gå på bekostning av eksisterende natur- og landskapskvaliteter. Et såpass stort volum blir et inngrep i det kulturhistoriske bylandskapet der de bevaringsverdige bygg kan risikere å havne i skyggen av et evt. nytt prosjekt. Vi stilte derfor spørsmålet: Kan volum, - og arealbehov fordeles på et større tomteareal? Da er fylkeshusets tomt svært interessant å se på.

Interessant i et byutviklingsperspektiv

Det ligger en mulighet for byen i dette utover det å gi museum og teater nødvendige løft og arealer. En sterkere kobling mellom Museum Stavanger og Rogaland Teater kan styrke begge institusjoner og samtidig aktivere et mulighetsrom i byen, særlig hvis arealer tilknyttet det gamle sykehuset også kan vurderes. Her ligger i bakgrunnen allerede Arkeologisk museum og en fantastisk sykehuspark uten noen form for kobling til sentrum.

Akropolishøyden kan gjeninnta sin posisjon i bybildet, bygge videre på en kobling mellom Jernbanelokket og sentrum og samtidig forsterke bystrekket i sentrumsplanens utviklingsakse mot Paradis. – Men avgjørende for suksess er en oppløftende utvikling av Jernbanetomta bokstavelig talt.

Får man dette til, er gevinsten også ny status og et bedre liv, både for, og i de bevaringsverdige gamle byggene. De får beholde funksjoner i samsvar med opprinnelig formål og være til fortsatt berikelse og bruk for byens befolkning. For hva er alternativet? Flytter teateret blir distansen mellom museum, Paradis og byen bare blir større, og hva skal da fylle de gamle byggene med liv?

En artikkel i Aftenposten fra desember 2018 belyser denne utfordringen med 10 eksempler fra Oslo der pensjonerte praktbygg nå står tomme fordi man velger å bygge nytt...

En unik mulighet

Vi vil si til fylkesutvalget og Marianne Chesak som skal behandle saken om mulighetene for det gamle sykehuset; dette er en unik mulighet for byen. To store kulturinstitusjoner ligger allerede her, og de vurderer å gå sammen om en videre felles ny utvikling i området. Det bør vi også gjøre. Dette kan gi byen en ny attraksjon, og noe trengs for å skape det byliv vi ønsker i bygatene og de nye urbane rom i sentrum sør.

Akropolisvisjonen har potensialet til å bli en livgivende by-generator! Og den trenger plass...

