Stavanger kommunes visjon er å være et dynamisk samfunn i takt med sin samtid. «Kommunen vil gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på.» Et av målene i Kommuneplan 2010-2025 er at vi skal være en by preget av åpenhet, inkludering og mangfold.

Diskrimineres

Vi skal ha trygghet mot diskriminering. Da er det veldig trist at den samme kommunen setter opp skilt i Tasta skatepark hvor de nye og den desidert største gruppen med rullesport diskrimineres i den aller viktigste treningstiden for skoleungdom (etter 18.00 hverdager og etter 16.00 i helger). Dette minner svært lite om inkludering og mangfold eller å være i takt med tiden.

Alle som har observert hvem som bruker den fantastiske skateparken på Tasta og andre skateparker rundt i landet, har fått med seg at de benyttes av både ny og gammel rullesport. Dette inkluderer scoot (triksesparkesykkel), bmx, inline og skateboard. Scoot er den desidert største gruppen og en av verdens raskest voksende ekstremsporter. Den sistnevnte gruppen, tradisjonelt skateboard, utgjør i dag om lag en tredjedel av antall utøvere i parken på Tasta.

Nå skal de nye rullesportene frarøves den beste brukstiden på det eneste fullverdige aktivitetsområdet utendørs.

Ønsker samarbeid

Stavanger freestyle, som er en av klubbene som organiserer de nye rullesportene, ønsker å samarbeide med Stavanger Skateklubb. De ønsker at byens innendørs og utendørsanlegg skal kunne brukes av alle aktive utøvere samtidig. Dette går veldig fint i andre kommuner. Derimot har Stavanger kommune tidligere i år innvilget Stavanger Skateklubb sitt ønske om å ekskludere alle andre rulleportutøvere fra den eneste kommunale innendørsarenaen i Stavanger. Nå skal de nye rullesportene også frarøves den beste brukstiden på det eneste fullverdige aktivitetsområdet utendørs.

Det må nevnes at scoot, bmx og inline bruker de samme arenaene som skateboard. Dette er ikke det samme som å spille golf og fotball samtidig. Problemet er at Tasta skatepark til tider også blir brukt som lekeplass for små barn. De er dermed til fare for seg selv og eldre rullesportutøvere. Disse barna kan imidlertid ikke medføre at en skal diskriminere en hel gruppe aktive utøvere i den beste brukstiden.

Ekskludering

Denne politikken minner lite om inkludering og mangfold, Stavanger kommune! Hvordan skal vi som foreldre fremme holdninger som hindrer mobbing og ekskludering, når selv kommuneadministrasjonen og kommunalstyret for kultur og idrett lager skilt og ordninger som ekskluderer og lager splid mellom venner og aktiv ungdom? Er det dette som er «dristighet i måten å tenke på»? Skateboard kom først, liksom... Hva er dette for en holdning, og hvordan skal det håndheves?